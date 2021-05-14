书戏教育广州汇景校区开业 引入全新英语教学理念

近日，书戏教育广州区域最大校区在天河区大丰汇创意园正式开业。

南方网讯 近日，书戏教育广州区域最大校区在天河区大丰汇创意园正式开业。

据了解，书戏教育专注于少儿创新英语教学，独立研发英语原著小说课程，以世界英语名著为核心，以沉浸式英语学习为教学模式，结合卡牌游戏道具的学习方法增加课堂的趣味性，激发孩子学习源动力，培养英语思维。主张“聆听先行”，以独创的英语原著课程为核心，参照母语的习得过程，顺应语言学习规律、激发语言学习兴趣，通过英语原著中的文学内核影响学生的思维模式。目前，课程囊括了从四岁的入门级英语原版绘本故事到研究生专业级文学及科技原著。

作为创新教育团队，书戏课堂已从1.0模式更新迭代为以评书课堂+游戏化教具+人工智能的3.0课堂，无论是课前、课中、课后，学习数据都可实现可视化，大大减轻了家长的负担，也更有针对性地帮助孩子在学习过程中查漏补缺。

书戏教育创始人郑哲浩先生表示,“英语教育在国内是炙手可热的行业，但同时也是一个颇具争议的行业，想要证明自己的教育方法正确，只有拿成绩来说话。书戏教育完全凭借家长和学生的口碑发展起来，95%都能达到预期效果。”

目前，书戏教育已在深圳、长春、广州等地开设共18家分校。未来，书戏的脚步将不断拓宽，让更多孩子接触到原著英语的魅力，坚持以“顺应自然之力，回归母语学习”的语言学习规律，在教学服务上不断完善，培养优秀学生，为社会创造价值。