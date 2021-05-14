广州东华职业学院举行《应急救援技术》开课活动

课程旨在进一步提高该校师生的防灾减灾意识和应对技能。

5月12日是第十三个全国防灾减灾日，广州东华职业学院举行“全国防灾减灾宣传日暨《应急救援技术》”开课开班仪式，旨在结合该校开设《应急救援技术》通识课实际，进一步提高该校师生的防灾减灾意识和应对技能。国际应急救援高级专家、广东省人民政府突发事件应急管理专家、广州东华职业学院应急救援技术首席专家温元麟教授，广东省森林防灭火指挥部专家组成员、广东省林学会森林防火专业委员会秘书长魏书精博士，广州市白云区应急管理局四级调研员肖诗斌，白云区太和镇政府四级调研员张敏，白云区应急管理局综合减灾和物资保障科科长许新智，全体校领导、各二级学院及相关职能部门负责人、应急救援技术研究所（应急救援技术专家团队）、《应急救援技术》通识课学员、应急救援志愿21连骨干代表等参加仪式。

仪式上，广州东华职业学院杨群祥校长强调，全体师生员工要坚持底线思维，切实提高防灾减灾意识，防范化解重大风险。杨群祥校长表示，应急救援是新时代中国特色社会主义现代化建设的重要组成部分，事关国计民生；学校是培养人才的地方，国家的需要和社会的需要就是我们的责任。杨校长指出，目前国家和社会组织都对此类人才非常紧缺，作为学校应该有这种担当和思考，主动为国家、广东省和社会储备培养应急救援技术方面的技能实用型人才，同时也增强学生的就业竞争力。按照“立足于广州、面向湾区、服务都市产业，打造‘省内优质，国内知名’综合性职业学院”的建设目标共同努力奋斗。

广州东华职业学院应急救援技术首席专家温元麟教授进行了《应急救援技术》第一课的开讲。温教授一开始为学生们解释了应急救援技术的定义，他表示，应急救援技术是指遇到灾难突发事件时能够进行救死扶伤和尽可能减少财产损失并把风险降到最低的技术。他指出，发生在世界上的有关天灾、人祸、兽患的各种新闻，几乎每天都会见诸于各大新闻报道，无急可应、有急可应是一个即现实又富有挑战性的社会关注命题。他指出，应急救援技术的内涵有三点：高水平的专业知识、高质量的专业技能、高科技的设备和科学手段。高水平的专业知识分为精准的灾难分类知识和完整的、完全符合实战要求的编制知识—一案三制等，高质量的专业技能分为心能、寻能、救能、体能。在怎样练就应急救援技术方面，温教授则认为要从“无人学”到“到我学”到“我要学”；在行动上，知识靠积累、技能靠磨炼、状态靠保持。温教授不仅向学生解释了《应急救援技术》各项理论知识，也向学生展示了防身术现场教学，现场学生受益匪浅。

据悉，我国灾害种类多，分布地域广，发生频率高，造成损失重，各类事故隐患和安全风险交织叠加、易发多发，影响公共安全的因素日益增多。加强应急管理体系和能力建设，既是一项紧迫任务，又是一项长期任务。通过本次活动，增强了广州东华职业学院师生的应急救援与安全防范意识，提高了该校学子对应急救援技术的认识能力，为该校打造“应急救援服务”办学特色，为社会和国家培养输送更多的应急救援人才夯实了基础。（通讯员：唐巧文、林敏青、柯曼媛）