科技赋能妙启未来|2021年九算教育全国校长峰会成功举办

本次峰会主题为“科技赋能•妙启未来”，旨在为教培行业、托管机构等搭建智慧平台，打造科技教培生态圈，布局教学智能化战略。九算教育科技集团董事长夏支东在致辞中表示，2021年是“科技赋能”之年，教育行业要紧跟时代的步伐，将前沿观念和先进科技融合，为教育赋能，将教育效益提升到新的高度。

南方网讯 2021年5月11日，由九算教育科技集团主办的“科技赋能•妙启未来”全国校长峰会在广州举行。九算教育科技集团董事长夏支东、教培行业品牌运营权威导师陈斯杰、一线校长商学院总院长联席会主席杨晓军等教育行业大咖出席本次峰会。

本次峰会主题为“科技赋能•妙启未来”，旨在为教培行业、托管机构等搭建智慧平台，打造科技教培生态圈，布局教学智能化战略。九算教育科技集团董事长夏支东在致辞中表示，2021年是“科技赋能”之年，教育行业要紧跟时代的步伐，将前沿观念和先进科技融合，为教育赋能，将教育效益提升到新的高度。

本次峰会邀请了教培行业品牌运营权威导师陈斯杰、九算数学全国示范校区校长马兰飞、郴州小桔灯学校创始人王丽琴、妙趣熊幼升小项目联合创始人蒋丽芳、微营销品牌马万林等等行业内各领域大咖，进行包括学科素质培养解读、校区运营特色分享、全方位营销方案等等多个主题演讲，思想与智慧的高端碰撞，带来一场受益匪浅的教研交流盛宴。

据悉，九算教育在本次峰会上发布了“妙趣熊幼小教育项目”、“九算智校”、“九算云办学平台系统”等三项新产品。通过这些产品，促进教育培训机构实现教研和教学的标准化，提升品牌赋能，为校区运营、教学建立标准化管理提供系统的解决方案。

夏支东在采访中表示，线上教育在九算未来的业务板块中占有非常重要的比重。九算将布局自己的网校和双师课堂，通过网校、双师课堂为加盟校赋能，为孩子的成长赋能，“我们希望九算在科技方面的布局，在线上教育的布局，能够更好地为我们全国各地的孩子们服务，为我们的家庭服务，在我们的教育上贡献属于我们自己的力量。”

广州地区的培训教育机构应该如何提升自身整体能力？陈斯杰经常在全国各地考察交流，对培训教育行业有比较整体的认识。他认为，广州培训教育行业发展相对良好，但是对一些细节的重视程度不足，“特别在后疫情时期，服务的细节是非常重要的一个生存环节，比如教培跟家长、孩子之间的家校互动等，这些环节我觉得是广州这边还可以再努力再提升的。”。陈斯杰建议，广州地区培训教育机构的发展提升，可以概括为“教学为本，科技为辅，服务制胜，品牌为王，致胜的关键是团队的力量。”

峰会期间，现场还举行了“最具影响力校区”、“最具综合实力校区”、“先进示范校区”、“家长信赖教育机构”、“诚信办学单位”等授牌仪式以及加盟合作签约仪式。