随州职业技术学院：质量型创新团队激发专业建设活力

5月13日上午，来自全国40家主流融媒的记者实地探访随州职业技术学院，聚焦该校汽车制造与试验技术专业新业态下的新发展。

打造优质创新教师团队，强化教学质量监控。5月13日上午，来自全国40家主流融媒的记者实地探访随州职业技术学院，聚焦该校汽车制造与试验技术专业新业态下的新发展。

随州职业技术学院坐落在中国专用汽车之都——随州，该校汽车与机电工程学院紧紧依托行业、企业办学，以“品牌、精品、特色、创新”为目标，坚持校企合作、工学结合，切实加强内涵建设，深化教育教学改革。

专用汽车制造与服务专业群教学创新团队是由汽车与机电工程学院院长贺剑带头，一批优秀教师为团队教学骨干，来自行业、企业兼职教师为教学、实训指导力量的教学团队，是—支结构合理、素质优良、忠于教育事业、团结协作的优秀团队。

“在教学资源上，建设“基础共享、中层核心、高层拓展”递进式模块化专业群课程体系，融合思政、劳动教育等元素，促进专业群的资源共享及协同发展。”汽车与机电工程学院院长贺剑向记者们介绍了在专业群的教学的主体构建，谈到要按照“专业基础相通”的原则，“技术领域相近”的原则，来完善核心课程教学资源。

在教法上，教师团队依据汽车制造领域“1+X”证书制度试点要求，建立专业课程与“1+X”证书制度融合的课程体系，接轨“选择性”课程改革理念，打破原有专业课程设置的局限，优化现有的选择性课程体系，形成“专业核心课程+X模块化课程”课程体系，使职业院校汽车类专业课程得以融通，构建“大专业+小方向”的课程体系。

据了解，教学团队坚持教学与科研相结合，成果显著。近年来，获省、市教学科研成果级获奖3项，教学团队教师连续获得省级教学能力大赛三等奖2次，获得实用新型专利10余项，编写出版教材20余本，发表专业论文60余篇，团队教师主持或参与省级课题8项。2020年，团队教师参与国家级《汽车制造与装配技术专业教学资源库》建设项目并主持其中子项目建设，持续建设工学结合、线上线下结合的汽车教学资源库。