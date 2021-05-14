抓“集团合作”模式教学 展随职“高铁人”风采

5月13日上午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进随州职业技术学院。

融媒聚焦，魅力随职。5月13日上午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进随州职业技术学院。来自全国近40家主流融媒体的记者走进校园，了解学校高铁乘务专业的发展建设情况。

随着高速铁路的快速发展，我国对高速铁路人才的需求持续增长，铁路人才总体上处于供不应求状态。同时，由于我国地域辽阔、人口众多，高速铁路成为最适用的大众化交通运输设施之一。

随州职业技术学院高铁乘务专业由学院和武汉铁路局合作开办，采用的人才培养模式开展教学。利用集团合作的铁路局、车站，开展列车乘务、安检、售票等实训。校内建有语音室、形体训练室、化妆室等，设施齐全、功能完备。

专业拥有一支业务精湛、教学质量优良的省级教学团队及中航国铁教育集团专业教师团队。毕业生积极考取乘务员、安检员等职业资格证书，自主选择各大铁路局就业。

“为保证学生就业落到实处，我们专门组建了以院长为首的就业专班。”旅游与经济管理学院学生就业办公室主任文静向全国媒体们讲述学生就业情况。

文静介绍，学生在校时进行职业生涯规划教育；毕业时进行就业创业指导；通过深化校企合作，鼓励基层就业，辅导专升本等拓宽就业渠道；对困难学生建立帮扶台账，一对一帮扶；抓好就业监督，做到规范有效，真实可靠。

据了解，高铁乘务专业根据人才培养规格的要求，针对岗位技能和素质要求设置课程，在注重学生基本技能和素养的基础上，着重培养学生的创新精神和实践能力，实践与理论教学并重，展现其独特专业魅力。