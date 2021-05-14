武汉职业技术学院:搭建软件技术人才成长“立交桥”

5月12日下午，全国融媒记者一行走进武汉职业技术学院，聚焦该校计算机技术与软件工程学院软件技术专业群发展建设。

聚焦国家软件产业发展，培育建设特色示范性软件学院。5月12日下午，全国融媒记者一行走进武汉职业技术学院，聚焦该校计算机技术与软件工程学院软件技术专业群发展建设。

加强专业建设 组建软件技术发展全链条

“学院在2001开办软件技术专业，在随后专业建设和开设都符合软件应用开发的发展时间轴。”计算机技术与软件工程学院专业名师胡大威向记者介绍专业群建设发展，软件技术应用就像是一块基石，以此来支撑科技创新。

学院软件技术专业群充分对接新一代信息技术产业体系，围绕软件与信息技术服务为核心的IT产业，以“产业链、技术链、人才链、创新链”为核心，打造优质IT人才培养高地，服务区域新兴核心支柱产业发展。

专业群按照“基础互通、领域相近、岗位相关、资源互补”的要求组建，在课程制定上围绕软件与信息服务产业的技术链要求，并配套代码编写和软件开发。在课程开设上，全专业群都需要开设计算机程序设计类、数据库管理类、操作系统类等课程，以此来成为软件技术人才培养高地，推动软件技术的高速发展。

加快产教融通 服务软件技术产业高发展

“专业在2002、2003年开始与软件企业开始合作，确定人才培养方案。”胡大威说，云计算、大数据等新技术不断融合发展，新业态、新模式不断涌现，对创新校企合作模式、深化产教融合、培养高素质IT人才提出了新的要求。

专业群加强与名企联姻，联合阿里、腾讯、联想教育等12家行业龙头企业共建 “软件技术产业学院”，以此来汇集行业专家、技术、设备、人员等优势资源，打造校企深度融合的命运共同体，将产业学院打造具有全省引领示范作用的协同育人平台。

依托产业学院，校企共同开发专业群人才培养、生产研发、社会服务、就业创业等功能，以此为企业提供稳定的人力资源，促进师生创新能力和企业研发水平提升，平衡校企双方利益，形成产教深度融合命运共同体的可持续发展机制。

除此之外，专业群建立教育大数据平台，以此来健全人才培养全过程评价体系，通过项目成绩、开发日志、顶岗情况、就业情况等各方面数据来形成专业群的自我诊断和改进机制，

加深教学改革 促进软件技术专业大迈步

“在专业群构建上依托‘软件技术产业学院’形成专业级、课程级、素材级三级资源库，来服务教育灵活组建教学内容，满足课堂教学、企业培训等多元化的学习需求。” 人工智能专业教师陈觎介绍，专业群还与企业合作共同打造“精品课”，以此增强“双师型”教学师资队伍，也贴近学生在线学习时候的习惯和认知心理。

教材改革上以省级以上规划教材为重点，以校企项目教材为特色，形成适合专业特点、反映教学改革成果的教材。教法改革上，借助在线教学资源，通过翻转课堂、线上线下相融合、案例情境分析等形式，打造知、情、意、行四者合一的“三有”课堂。

专业群还引进知名企业的优势技术、资源与运营标准，共建以软件开发与应用项目实战为核心的省级高水平产教融合实践教学基地，建设一批专业群通用基础公共工作室、软件开发创客中心、联想工匠工坊、1+X赛证融通基地及校外大学生实践教学基地等在内的高水平、开放共享的省家级产教融合实训基地。

在教学课堂上，以学生为中心。“专业给我最大的感受，就是能够自主选喜欢的专业方向，同时有任何问题都可以随时向导师提出。”软件技术专业的刘一翰说。

据了解，武汉职业技术学院软件技术专业群以湖北省品牌专业—软件技术专业为核心，由计算机网络技术（前端方向）、大数据技术与应用、移动应用开发为特色的3个专业和1个专业方向组成。