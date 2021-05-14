实施“定制化”培养模式 武职工业机器人专业育英才

5月12日下午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进武汉职业技术学院。

全国融媒，再聚江城。5月12日下午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进武汉职业技术学院。来自全国近40家主流融媒体的教育记者朋友们走进校园，了解学校工业机器人专业的发展建设情况。

武汉职业技术学院工业机器人专业是省级装备智能制造技术专业群中核心专业之一，人才培养以工业机器人实训中心，创造了良好的校内实训环境。

此外，共建校外实训实习基地，以产教融合模式建设校企协同育人平台，培养具备工业机器人技术应用的毕业生，在校生即可考取行业认可的工业机器人操作与运维员证书，使就业更有保障。

“工业机器人专业在办学过程中始终秉承教学合一、理实一体理念，形成了两大特色。”工业机器人技术专业参观现场，专业骨干教师李菁川向全国媒体们讲诉专业特色。

李菁川介绍，本专业贯彻“拓宽平台、突出个性、课证对接、课岗对接 ”的人才培养模式，通过“平台+模块+方向”方式，构建基于“1+X”证书的书证融通模块化课程体系，以强化基础、因材施教、拓宽口径、重视实践为培养原则，不断深化专业教学改革。

同时，专业还建立目标激励，分类指导的学生管理机制，实行“英才计划”、三级“技能大赛训练”、职业方向课程等多举措实现人才培养的个性化，开展德国职教培养模式的本土化创新，通过校企合作实施“订单班+学徒制”方式，定制化培养学生，培养适合企业需求的工业机器人技术应用人才。