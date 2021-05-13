学党史唱红歌 中山二路小学传承革命精神弘扬红色文化

中山二路小学开展“童心向党 庆百年华诞”庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

南方网讯 （记者/杨智明）近日，中山二路小学开展“童心向党 庆百年华诞”庆祝中国共产党成立100周年系列活动，该活动持续一个月，旨在引导和帮助广大青少年深入了解中国共产党的光辉历程和丰功伟绩，切实加强对少年儿童的党史教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

据介绍，“童心向党 庆百年华诞”活动主要分为四个系列：“红船”扬帆启航、同庆百年华诞、劳动创造美、红歌颂百年；活动形式丰富多彩，多维度、立体化地讲述红色故事、传播红色基因，学生们受益匪浅，深化了思想认知，坚定爱党爱国信念。

一艘红船乘风破浪，引领时代潮头。在活动现场，同学们参与制作南湖红船模型，切身地感知历史，了解红船精神；看着一件件红船模型作品成型，同学们脸上的喜悦之情溢于言表，他们的精神受到一次深刻的洗礼。

同学们对党的深情，还通过亲自制作花簇、蛋糕等礼品加以表达，看着一个个活灵活现的党旗、党徽呈现于面前，他们对党的光荣历史加深了认识。而且，透过一件件“欢乐牛”的手工制作，喜庆的气氛扑面而来，向党的百年华诞献上深深的祝福。同学们通过手工艺术体验，从构思到创作，都在心里深深刻上红色记忆，弘扬了红色革命精神。

三星堆面具、凤翔泥塑、青花上釉……在活动现场，一件件非遗文化作品非常引人注意。同学们创意迭出，亲身体验非遗技艺，不仅感受了非遗文化之丰富多彩，也让他们充分感受到劳动之美，充实了他们的兴趣追求，提升了素质能力，为将来成为有用的社会主义接班人而准备。

一首首红歌响彻校园上空，一场班级红歌合唱比赛正在拉开序幕，同学们着装统一、嗓音嘹亮，唱出热情，颂扬了党的光辉历史，缅怀了党的丰功伟绩，并带领在场的听众穿越建党百年的历史征程，感受波澜壮阔的革命史诗，十分振奋人心。

未来，中山二路小学将不断地开展思政一体化课程内容的探索，以课程为主阵地，加强学校思政一体化建设，引导学生扣好人生第一粒扣子。

另悉，为庆祝中国共产党百年华诞，加强师生党史教育，展现越秀师生爱国爱党精神风貌，“广州越秀教育”微信公众号推出主题策划“红星闪耀，越教爱浓”。通过《十秩峥嵘》《红色足迹》《星火燎原》《童心向党》等子栏目，带大家走进历史深处、走进奋战前线、走进师生心间，讲好中国共产党百年奋斗的动人故事，探寻街头巷尾燃起革命薪火的红色史迹，展现越秀师生传承红色基因，继往开来、拼搏奋进的蓬勃生气。