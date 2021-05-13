跨界融合协同创新 湖北建院“智慧物流”打造现代商贸模式

5月12日上午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进湖北城市建设职业技术学院。

高光时刻，高职榜样。5月12日上午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进湖北城市建设职业技术学院。来自全国近40家主流融媒体的记者走进校园，了解学校智慧物流专业群的发展和变化。

“线上线下”融合发展 “智慧物流”带动行业转型升级

2018年湖北省政府办公厅印发了《关于推进电子商务与快递物流协同发展的实施意见》，提出六项政策举措，推动全省电子商务与快递物流协同发展。物流和电子商务两个产业的跨界融合与协同创新必然对职业教育人才培养提出新的要求。

近年来，随着物联网、云计算、大数据、区块链、移动互联、智慧物流等先进信息技术的广泛应用，中国商贸流通业快速发展，电子商务、跨境电商、智慧零售、智慧物流等新业态和新模式应运而生，电子商务带动线上线下融合发展的趋势更加明显。

“智慧物流正在成为物流业转型升级的重要源泉。”物流管理学院院长熊辉谈及智慧物流的发展趋势，“在全社会互联网化、共享经济及智能化发展的趋势下，智慧物流的需求与发展迫在眉睫。”

熊辉介绍，2020年，疫情打乱了传统业态，电商经济催生出的新经济模式和业态带动物流行业规模不断壮大的同时，也带来了物流服务需求碎片化和配送去中心化的新挑战。

创新校企合作机制 以赛促教培养学生“工匠精神”

依托行业企业，创新校企合作机制共建专业。物流管理学院以物流管理专业为核心，以电子商务专业为骨干，以连锁经营管理和采购供应与管理专业为两翼，以国家现代学徒制试点、1+X证书试点、技能比赛等项目为抓手，逐步提高专业人才培养质量。

熊辉介绍，学院教学团队依托行业协会、学术组织，通过多种渠道不断提升社会服务能力。3年来组织19次近530人次学生到校参观学习。在校企合作过程中加强与企业的交流沟通，为苏宁易购、世纪链通快运、省内中小型物流企业提供员工培训服务，致力地方经济发展建设。

以赛促教、以赛促学、以赛促改，智慧物流专业群将技能比赛内容融入课程教学，将比赛训练成果转化为实训课程，在技能训练中着重培养学生“工匠精神”，全面提升学生职业素养，促进教学质量稳步提升。

“在湖北省物流行业‘技能状元’选拔赛和湖北省高职院校职业技能大赛物流赛项中，学院代表队连续6年获得一等奖。在2017年全国职业院校技能大赛高职组物流赛项中，学院代表队获得全国一等奖，创造了湖北省在该赛项中的最好成绩。”谈及学院在技能大赛中取得的佳绩，熊辉满是欣慰。

服务区域经济发展 打造“互联网+”现代商贸模式

智慧物流专业群服务国家战略，支撑地方经济发展，立足湖北，辐射中部地区，利用区位优势主动适应区域经济转型升级和智慧零售业的发展趋势，根据服务领域相同、专业基础相通、职业岗位相关的原则，构建以物流管理专业为核心，以电子商务专业为骨干，对外对接智慧零售产业链、对内促进专业协作和资源共享的智慧物流专业群。

“通过贯穿教学始终的素质教育，学生具备了一定的互联网思维和双创精神，数据素养突出、跨界应用能力出色，能有效满足商务与管理类企业对创新型、复合型、高素质技术技能人才的要求。”智慧物流专业群负责人曹爱萍谈及本专业群学生在今后职业发展中的优势。

智慧物流专业群适应“互联网+”、大数据下的现代商贸模式，创新产教融合的智慧物流专业群人才培养模式。打造“名师带头、骨干支撑、专兼结合”的双师教学团队，构建模块化的专业群课程体系，面向前沿科技和商务实际优化教学内容，校企合作开发特色教材，将信息技术融入教学过程。

“物流行业是朝阳产业，与我们的日常生活息息相关。特别是在新冠疫情防控工作中，物流发展着非常重要的作用，我为自己选择的专业而感到骄傲。”物流管理专业2020级王威同学谈起选择本专业的初衷。

据了解，湖北城市建设职业技术学院智慧物流专业群对接湖北省乃至中部地区智慧零售产业链，由物流管理专业、电子商务专业、连锁经营管理专业、采购与供应管理4个专业组成，其中物流管理专业为国家骨干专业、省级特色专业。