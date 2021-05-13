搭建优质物流管理平台 湖北城市建设职业技术学院培养学生终身发展能力

5月12日上午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进湖北城市建设职业技术学院。

全国融媒，再聚江城。5月12日上午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进湖北城市建设职业技术学院。来自全国近40家主流融媒体的记者走进校园，了解学校现代物流管理专业的发展建设情况。

湖北城市建设职业技术学院现代物流管理专业为国家骨干专业，湖北省特色专业，是国家首批物流管理1+X试点、国家第三批现代学徒制试点专业，也是国家首批物流管理1+X与现代学徒制融通培养试点专业。

在数十年的专业建设中，现代物流管理专业与苏宁、百世、京东、天地华宇、海尔、九州通、中建三局、菜鸟物流、唯品会等一批行业领先企业建立了紧密的校企合作，搭建了实现学生专业综合技能和职业素质培养的校外实训实习基地，为学生就业提供了高质量的发展平台。

在现代物流管理专业现场，全国媒体采访团的记者正参观了解学生的学习实训情况，并听取现代物流管理专业教师蔡改成做专业人才培养的相关推介。

蔡改成介绍，现代物流管理专业培养的学生，思想政治坚定、德技并修，德、智、体、美、劳全面发展，适应现代物流行业技术不断提升、业务日益复杂的发展需要，具有较高的文化水平、良好的沟通协调能力和领导素质，具备物流业务流程操作与作业控制能力。

“同时，培养的专业人才还能够熟练地完成物流采购及供应、仓储管理、配送组织与管理、运输接单及调度、物流信息采集与处理、货运代理等工作，能进行物流项目方案执行和运作等生产、管理与服务工作的，具有一定数据分析能力和终身发展能力的技术技能。”蔡改成补充道。