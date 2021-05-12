深耕船舶与航运产业 武交院培育新时代“大国工匠”

5月11日下午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进武汉交通职业学院。

百年征程，交通强国，高光时刻，高职榜样。5月11日下午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进武汉交通职业学院。来自央广网、中国教育报、中安在线、华声在线、西部网、北方网等近40家主流融媒体的教育记者朋友们走进校园，探索学校职教“新征程”。

坚守百年初心不改 推进“校政行企军”协调发展

在媒体见面会上，武汉交通职业学院党委书记杨震代表全校师生热烈欢迎全国媒体朋友们再聚黄家湖畔的武交院，诚邀记者一行共同见证学院高水平专业群发展建设的高光时刻。

“百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚”杨震向媒体们介绍学院的发展状况和规划，“学校深化产教融合，推进校企合作，服务现代化建设，培养高素质技术技能人才。2021，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动学校高质量发展，为‘十四五’开好局，起好步。”

学校持续推进“校政行企军”多方合作，牵头组建长江经济带物流职业教育协同发展联盟、成立长江港航物流联盟人才专业委员会，牵头组建的湖北物流职业教育集团入选国家第一批示范职教集团，先后与上海通用汽车有限公司、中兴通讯股份有限公司、武汉地铁集团、华中科技园等近300家知名企业建立稳定合作关系。

坚持立德树人根本任务 推进人才培养机制创新

当有媒体问及学校是如何坚持正确办学方向，坚持立德树人时，杨震介绍，学校的根本任务是立德树人，其途径和方法是三全育人（全员、全过程、全方位育人），系统化，无死角。而学校实现“三全育人”的具体实践和探索方式是“三进一融”。

“我校的‘三进一融’是指思想导师进学院、职业导师进班级、素质导师进社团，促进大学生第一课堂与第二课堂的有机融合，着力培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。”杨震补充道。

“师是根本，教材是基础，教法是途径。学校深化‘三教’改革，提升教学能力，教学改革促发展。”媒体见面会上，武汉交通职业学院教务处处长杨海澜向媒体们介绍学校如何推进人才培养机制创新，深化“三教”改革。

杨海澜介绍，武汉交通职业学院深化师德师风建设，始终坚持把教师能力提升作为提高办学水平的重要抓手；学院推动校企“双元”合作开发教材，切实发挥教材在立德树人、人才培养、课程育人、课程思政等方面的作用；同时创新教学教法，推行线上线下混合教学、项目式教学、情景式教学、工作过程导向教学等教法，推进教学过程与生产过程对接。

深耕船舶与航运产业 培养高素质技术技能人才

随后，采访团记者一行分别前往该校船舶与航运专业群、信息技术与智慧交通专业群、智慧交通物流专业群现场采访了解学生的学习和实训情况。

船行江海，技走天下，交院人心系国家船舶事业。“因水而生，寄水而兴。船舶与航运专业群深耕船舶与航运产业链高素质技术技能人才培养，服务长江经济带及国家海洋开发战略。”船舶与航运学院院长徐得志道出本专业群发展目标和定位。

船舶与航运学院教师任晋宇介绍，船舶与航运专业群专注于大国工匠人才培养，深层次开展产、学、研、用、创教学模式改革与创新。

“加强‘云物大智移’电子信息专业建设，助力‘光屏芯端网’湖北新兴产业发展，深化校企合作，加强军民融合，培养新一代信息技术大国工匠。”在电子与信息工程学院，胡迎九院长对专业群的未来发展满怀期待。

物流学院院长杨晋介绍，智慧交通物流专业群将按照“高标准、高水平、高质量”的发展主轴，力争建成区域领先、国内一流、国际知名的专业群，使我校成为国内知名的智慧交通物流高素质技术技能人才培养基地。

“作为物流学子，学校培育我成材，我为学校添光彩。”物流学院李家豪同学向母校表白初心。

据了解，武汉交通职业学院办学始于1953年，2003年经湖北省人民政府批准，由原国家重点中专武汉水运工业学校和交通部直属的武汉交通管理干部学院合并组建而成，是独立设置的省属公办高等职业院校。学校面向全国29个省、市、自治区招生，在校生16800余人，学校毕业生就业率常年保持在96%以上。