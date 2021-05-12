湖北生态工程职业技术学院：打造信息机电产业人才培育的摇篮

5月11日上午，2021全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进湖北生态工程职业技术学院，实地聚焦该校信息机电学院在人才培养上的高光时刻。

紧跟智能制造科技焦点，共享智能制造专业资源红利。5月11日上午，2021全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进湖北生态工程职业技术学院，实地聚焦该校信息机电学院在人才培养上的高光时刻。

适应智造强国建设新需求 搭建产教融合平台

“编写程序的过程，给我的感受可以说是痛并快乐着吧。当手指在键盘上噼里啪啦的敲打的时候，一行行代码在屏幕上显现的时候，就感觉自己像是造物主一样，通过代码，将自己的小世界不断丰富。不过在程序出现BUG的时候我就不这么想了，不过相对来说更多地还是乐在其中。”计算机应用技术学生周泽圣谈到对于编程的感受。

周泽圣所在的计算机应用技术专业共有两个专业方向，与北京金信润天信息技术股份有限公司、武汉厚溥教育科技有限公司等校企合作定向培养，开设甲骨文Java工程师特色班、WEB前端开发工程师精英班，通过双方平台开放共建的方式，集企业、高校等多方资源帮助学院实现低成本、高效率培育计算机应用技术人才。

平台建设只是湖北生态工程职业技术学院信息机电学院输出计算机应用产教融合的一个缩影。

在产教深度融合的背景下，信息机电学院作为湖北生态职业技术学院最具发展潜力的学院之一，始终立足于行业和社会发展需要，大力推进高水平专业建设，形成了一支以教学名师为核心、企业一线能工巧匠为补充的专兼结合的“双师”素质教学团队，逐步形成了依托行业、校企共建、工学交替、以赛促建的办学特色，为社会培养了一批具有良好的职业素养、熟练的专业技能、扎实的专业知识的工程与信息技术技能型人才。

坚持立德树人 瞄准“生态”新时代

学院专业依托办学特学，开设新工科专业木业智能装备应用技术，该专业主要培养学生从事木材的检验、制材、干燥、防腐、人造板生产工艺、木工机械的操作与维护等职业岗位的技术工作，并与湖北巨江实业有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司进行校企合作，成立巨江订单班、丰林订单班。除此之外，学院为满足多元化人才需求，机电一体化技术、工业机器人技术、物联网应用技术、云计算技术应用、信息安全技术应用也致力于打造高新技术产业人才。

除了专业平台、校企融合建设之外，在课程建设上也开发创新。“线上线下互动时的教学平台的应用，能做教师课前发布预习任务，学生完成预习节点任务，课上师生互动教学，课后线上拓展学习，全过程大数据统计分析学生的学情，使教师全面掌握学生的学习情况。”信息机电学院的教师王杰介绍到。

“学院建立了计算机各个专业应用编程1+X技能等级证书考核培训点，并建立了网络综合实训室、电子实训室、物联网实训室等实训场所；积极参加各级各类技能竞赛，锻炼学生的技能水平和增长学生的见识。”计算机类专业负责人王广胜补充道。

通过建立“1+X”证书制度试点专业，让学生更加参与深度学习，能够掌握更多的专业技能，提升社会认可度。同时以学校现有教学示范中心为基础，联合共建生产实训中心，将企业作为专业的校外实习基地，成立工学结合的“校中厂”，不断培养学生的实践能力。

学院聚焦构建产教融合共同发展的创新机制，开展校企协同育人模式的探索，发挥企业在人才培养方面的积极性，充分利用信息机电企业的资源，以多种形式共同培养具有卓越创新能力的信息机电应用人才。

据了解，学院现有机电工程、计算机工程、汽车工程3个系，木业智能装备应用技术（原专业名称：木工设备应用技术）、工业机器人技术、机电一体化技术、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全技术应用（原专业名称：信息安全与管理）、物联网应用技术、汽车检测与维修技术8个专业，在校学生2000余人。