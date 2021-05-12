广东省计算机学会、IT女工委联合民盟广东省委员会举办“振兴乡村教育、助力乡村振兴”活动

5月8日，广东省计算机学会、IT女工委联合民盟广东省委，在清远市清新区浸潭镇红星希望小学，举办“振兴乡村教育、助力乡村振兴”活动。

5月8日，广东省计算机学会、IT女工委联合民盟广东省委，在清远市清新区浸潭镇红星希望小学，举办“振兴乡村教育、助力乡村振兴”活动。广东省人大常委会副主任、民盟广东省委主委王学成，广东省计算机学会理事长韩国强，广东省计算机学会IT女工委主任高英及民盟广东省委各处室负责人等出席活动。

活动上，广州创显科教股份有限公司等企业以及广东省计算机学会IT女工委的各位会员、企业、个人等，向浸潭镇红星希望小学、培侨小学捐赠了创显智慧教室、乐庚云课堂录播系统、恒华科艺资源库平台、多媒体教学设备、助学爱心餐、户外大型音响、小学生推荐课外阅读书、电子书、学习用具、体育用品等设备、图书等，总价值73万余元。

捐赠方代表张瑜现场发言时说：“少年智则国智，少年强则国强。无论社会还是个人，都有责任关心下一代的健康成长。一个企业、个人所能贡献的力量也许微不足道，但我们仍然希望通过捐资助学的活动，点燃孩子们的希望，带动全社会有能力的人、有实力的企业、有条件的团体，积极参与乡村助学活动，在社会上倡导一种勇于担当、博爱、奉献的风尚。”

韩国强说：“信息化教学变革，让乡村学校也搭上了“互联网+”的云课堂快车，迈向教育信息化新时代，有助力于学生的成长，使得孩子们充分利用信息化、网络化的优势，更好的获取知识，也希望能够通过这样的活动，来表达我们一份回馈社会的爱心。”

王学成在仪式上对实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的意义作了阐述，他呼吁：“让我们一起为推动清远乡村振兴、推动粤东西北地区的加速崛起，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌而努力，做出新的贡献。”

捐赠仪式前，盟员教育专家、省计算机学会专家，在学校开展了教师心理健康、人工智能科普、合唱专业辅导3个主题讲座，为持续开展农村教育“烛光行动”，推动城乡教育均衡发展和乡村振兴教育。

捐赠仪式结束后，广东省计算机学会IT女工委、民盟盟员、红星希望小学，及特邀的晟田广州畅享艺术团，共同携手，奉献了一场精彩的文艺演出。