构筑高水平专业集群阵地 武船院职业教育大有作为

5月10日下午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进武汉船舶职业技术学院。

5月10日下午，2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行采风团走进武汉船舶职业技术学院。来自央广网、中国教育报、中国江苏网、红网、华龙网、大众网等近40家主流融媒体的教育记者朋友们走进校园，聚焦学校职教“新作为”。

不忘初心勇担使命 服务国家工业化、现代化

在媒体见面会上，武汉船舶职业技术学院院长魏少峰代表全校师生热烈欢迎全国媒体朋友们再聚汉水之畔的武船院，诚邀记者一行共同见证学院高水平专业群发展建设的高光时刻。

“不忘初心担使命，兴船报国育英才。”魏少峰向媒体们介绍学院的办学理念和初心，“为把武汉船舶职业技术学院建设成为中国特色世界水平高职学校接续奋斗、再谱华章，以更加优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年。”

半个多世纪以来，武汉船舶职业技术学院为国家工业化和国防现代化建设培养输送了各级各类人才8万余名。目前，学院适应国家经济建设发展的需要，建成以船舶与海洋工程装备类为主干、现代制造与信息技术类为两翼，土木建筑类、财经商贸类、旅游类、艺术类为拓展的专业体系。

聚焦“双高建设” 培养本土化技能人才

魏少峰院长介绍，他们相信，在职业教育蓬勃发展的关键时刻，在各位企业界、媒体界同仁朋友的热心关注和大力支持下，也必将为我们聚焦“双高建设”，着力高质量发展，落实立德树人根本任务，为全面创建中国特色世界水平高职学校带来全新思路和更加开阔的视野。

见面会上，针对森大集团将与武汉船院共建海外鲁班工坊后期的运作规划与考量，森大集团总裁沈延昌介绍，2500年前，中国春秋时期的工匠鲁班因发明各种工具闻名于世。2500年后，鲁班工坊成为中国职业教育的海外品牌。鲁班工坊的建立，进一步服务于国际产能合作，助力中国企业走出去，彰显了中国改革开放教育领域取得的成就，为“一带一路”建设提供本土化的技术技能人才。

北京鑫裕盛船舶管理有限公司董事长王吉宣介绍，在深化开展“卓越海员”教育培养计划项目基础上，2020年北京鑫裕盛在武汉船院成立了“鑫裕盛产业学院”。产教联盟的筹备，得到长江海事局的大力支持，以及诸多航海类职业院校、航运企业的积极响应，第一届理事会拟由14家院校和企业组成。

坚持“海洋强国战略” 职业教育大有可为

随后，采访团记者一行分别前往该校船舶工程技术专业群、机电一体化专业群、轮机工程技术专业群现场采访了解学生的学习和实训情况。

特色兴院，海洋强国，船院人满怀激情和梦想。船舶与海洋工程学院院长陈彬介绍，船舶工程技术专业群始终秉承“兴船报国育英才”的宗旨，服务国家建设“海洋强国战略”,为实现“海洋强国”“造船强国”梦想而奋斗。

当有媒体问到学生在学习专业的过程中应该注意什么时，船舶与海洋工程学院教师刘海莉介绍，船舶类专业是一个需要沉淀的专业，从设计到建造是一个系统工程，学生在学习的过程中，需要将全部课程进行串联，构造成一个完整的知识体系。

“建高水平专业群，践行‘自’造强国战略，匠心育人高质量就业，实现‘智’彩人生，奋力在大有可为的职教新时代大有作为。”在电气与电子工程学院现场，吕金华院长对机电一体化专业群的建设倍感信心。

“行为示范立师德，精雕细琢育工匠。作为轮机工程技术专业群带头人，以务实创新提素质，凭精益求精育英才，为祖国的船舶事业添砖加瓦。”交通运输工程学院教授汪行在教学过程中以身作责，严格要求自己。

机电一体化专业学生马超告诉记者，建模和画图课程对于初学者来说，想要迅速掌握并不容易，但机电一体化专业安排的课程循序渐进，环环相扣，只要用心学习，这些知识都是比较容易掌握的。

武汉船舶职业技术学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区，南濒月湖，北临汉水。学院环湖而建，别具现代风格，是莘莘学子求学深造的理想园地。