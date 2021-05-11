广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

2021全国主流融媒体湖北特色高职行正式启动

2021-05-11 09:48 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯 高光时刻，融媒汇聚。5月10日上午，全国40余家新闻媒体记者和湖北6所高职院校的500多名师生相聚湖北日报传媒集团，共同见证“高光时刻 高职榜样——2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行”活动启动。

　　开创高职教育高质量发展新局面

　　启动仪式现场，湖北日报传媒集团党委委员、副总编辑赵洪松致辞，“聚焦产业、对接企业、鼓励创业、促进就业，一批批湖北优秀职业院校以创新驱动产业服务、以改革绘就发展蓝图、以高质量匹配地方经济发展格局，为全省经济社会发展提供有力的人才支撑和智力保障。今天我们很荣幸地再次邀请到其中的代表，他们不断深化教学改革，坚持产教融合、校企合作、工学结合，提升人才培养质量和服务经济社会发展能力，充分发挥了示范、辐射作用，逐渐形成与区域经济发展和产业转型升级相匹配的专业发展新格局，提升了现代职教质量，通过不懈努力，为湖北职业教育树立了很好的榜样。”

　　共同感受高职榜样学校的“高光时刻”

　　2021高职榜样《我们再出发》宣传片结合建党百年和高职教育高质量发展时代背景，以“出发”“奋斗”“坚持”“高质”为关键词，记录了湖北高职院校勇担新时代使命，谱写壮美诗篇的动人之举，致敬默默为高职教育奋斗和贡献的教育人。

　　接续奋斗挖掘教育高质量发展排头兵

　　活动中，湖北日报传媒集团党委书记、社长、董事长陈剑文向采访团代表中国教育报职教版主编李丹授旗。接下来，媒体采访团将先后走进武汉船舶职业技术学院、湖北生态工程职业技术学院、武汉交通职业学院、湖北城市建设职业技术学院、武汉职业技术学院、随州职业技术学院进行采风，通过深入采访和典型宣传，展示湖北职业教育的良好形象，发出职业教育的湖北声音。

　　“职业教育是面向人人，面向社会的教育。我在湖北，我关注职业教育。”“德技双育，让职业教育成为每一位学生就业创业的摇篮。”“大力宣传职业教育，媒体人重任在肩、义不容辞！”“描绘职业教育改革发展蓝图，我们一起再出发，聚焦湖北高职榜样。”全国的媒体朋友们共同启动“高光时刻 高职榜样”活动，他们将秉持媒体人的初心和使命，争当职教报道“宣传员”。

　　湖北日报传媒集团已连续成功举办四届“全国主流融媒体湖北特色高职行”大型主题活动，今年继续举办第五届。武汉船舶职业技术学院院长魏少峰，武汉交通职业学院党委书记杨震，湖北城市建设职业技术学院党委书记程超胜，湖北生态工程职业技术学院党委书记、校长肖创伟，随州职业技术学院党委副书记、院长马大奎，武汉职业技术学院党委委员、宣传部长刘合强，各校专业负责人及学生代表参加了启动仪式。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第8期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235