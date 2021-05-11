2021全国主流融媒体湖北特色高职行正式启动

5月10日上午，全国40余家新闻媒体记者和湖北6所高职院校的500多名师生相聚湖北日报传媒集团，共同见证“高光时刻 高职榜样——2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行”活动启动。

南方网讯 高光时刻，融媒汇聚。5月10日上午，全国40余家新闻媒体记者和湖北6所高职院校的500多名师生相聚湖北日报传媒集团，共同见证“高光时刻 高职榜样——2021第五届全国主流融媒体湖北特色高职行”活动启动。

开创高职教育高质量发展新局面

启动仪式现场，湖北日报传媒集团党委委员、副总编辑赵洪松致辞，“聚焦产业、对接企业、鼓励创业、促进就业，一批批湖北优秀职业院校以创新驱动产业服务、以改革绘就发展蓝图、以高质量匹配地方经济发展格局，为全省经济社会发展提供有力的人才支撑和智力保障。今天我们很荣幸地再次邀请到其中的代表，他们不断深化教学改革，坚持产教融合、校企合作、工学结合，提升人才培养质量和服务经济社会发展能力，充分发挥了示范、辐射作用，逐渐形成与区域经济发展和产业转型升级相匹配的专业发展新格局，提升了现代职教质量，通过不懈努力，为湖北职业教育树立了很好的榜样。”

共同感受高职榜样学校的“高光时刻”

2021高职榜样《我们再出发》宣传片结合建党百年和高职教育高质量发展时代背景，以“出发”“奋斗”“坚持”“高质”为关键词，记录了湖北高职院校勇担新时代使命，谱写壮美诗篇的动人之举，致敬默默为高职教育奋斗和贡献的教育人。

接续奋斗挖掘教育高质量发展排头兵

活动中，湖北日报传媒集团党委书记、社长、董事长陈剑文向采访团代表中国教育报职教版主编李丹授旗。接下来，媒体采访团将先后走进武汉船舶职业技术学院、湖北生态工程职业技术学院、武汉交通职业学院、湖北城市建设职业技术学院、武汉职业技术学院、随州职业技术学院进行采风，通过深入采访和典型宣传，展示湖北职业教育的良好形象，发出职业教育的湖北声音。

“职业教育是面向人人，面向社会的教育。我在湖北，我关注职业教育。”“德技双育，让职业教育成为每一位学生就业创业的摇篮。”“大力宣传职业教育，媒体人重任在肩、义不容辞！”“描绘职业教育改革发展蓝图，我们一起再出发，聚焦湖北高职榜样。”全国的媒体朋友们共同启动“高光时刻 高职榜样”活动，他们将秉持媒体人的初心和使命，争当职教报道“宣传员”。

湖北日报传媒集团已连续成功举办四届“全国主流融媒体湖北特色高职行”大型主题活动，今年继续举办第五届。武汉船舶职业技术学院院长魏少峰，武汉交通职业学院党委书记杨震，湖北城市建设职业技术学院党委书记程超胜，湖北生态工程职业技术学院党委书记、校长肖创伟，随州职业技术学院党委副书记、院长马大奎，武汉职业技术学院党委委员、宣传部长刘合强，各校专业负责人及学生代表参加了启动仪式。