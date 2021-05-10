成长路上感恩有你，这个母亲节牵手星星孩子一起送祝福

5月9日，恰逢母亲节，70多组爱心家庭牵手50组星星家庭，在广州花都广东省高新技术高级技工学校举办广州市家庭教育促进会主办的“童心向党·感恩母爱”纪念建党100周年暨星星家长喘息日母亲节活动。

5月9日，恰逢母亲节，70多组爱心家庭牵手50组星星家庭，在广州花都广东省高新技术高级技工学校举办广州市家庭教育促进会主办的“童心向党·感恩母爱”纪念建党100周年暨星星家长喘息日母亲节活动，向天下所有的母亲致以诚挚的祝福。

活动现场，星星孩子和省实、高新技校学生志愿者以1:1:1的方式组队，齐心协力共同创作了长达二十五米的画作，孩子们还演绎大合唱、表演诗朗诵，展现了中华少年的蓬勃朝气和奋勇向上的精神风貌。

“今天交到了新朋友，而且和他们一起画画，我觉得非常开心。”省实的一位同学兴奋地说道。“我是第一次参加这样的活动，感觉星星孩子跟我想象中不同，他们很可爱，就像我的弟弟一样。”高新技校一位同学表示自己非常庆幸参加这样的活动，在参加志愿服务活动的同时，认识到很多不同的朋友。

作为承办单位，高新技校计算机与艺术系600多名学生现场表演了舞蹈和手语操表演；高新升学部200多名学生则以激情跑操向现场来宾一展高新学子的青春力量和风采。

记者了解到，在活动前，主办方邀请广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部培训讲师分别走进广东省实验中学和广东省高新技术高级技工学校，就自闭症人群的特殊性、如何与他们更好地沟通、如何应对可能会发生的特殊状况以及活动中需要注意哪些事项等方面的问题，为参与活动的学生志愿者进行了培训辅导，让学生志愿者对自闭症人群有了更深入的了解，能够更好地陪伴和引导星星孩子，从而达到共融教育的目的。

据介绍，广州市家庭教育促进会星星家长喘息日公益活动进行到第三期，随着该项目影响力的提升，越来越多的企事业单位、学校、爱心家庭加入到项目中，一起携手关注特殊需要家庭，为自闭症人群及其家庭提供服务，贡献力量。

活动主办方广州市家庭教育促进会会长张天培表示，本次活动是广州市家庭教育促进会联合社会力量为特殊需要家庭打造的公益品牌项目第三期活动，希望通过各式实用技能培训和有趣的活动方式，让星星孩子能够与社会实现友好共融；让辛劳的家长得到放松和休憩。

据悉，目前广州市家庭教育促进会已经为将近400个家庭提供了融合和喘息服务，未来也将继续帮助更多的家庭，致力于万千家庭对美好生活的向往。（通讯员 侯丽萍）