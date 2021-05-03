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第二届粤港澳大湾区青少年艺术展演活动启动

2021-05-03 10:42 来源：南方网
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　　南方网讯 5月1日，第二届粤港澳大湾区青少年艺术展演活动正式拉开帷幕，面向粤港澳大湾区城市选拔优秀团队，并举办大师班及专题讲座。

　　本次展演活动由著名舞蹈家黄豆豆担任艺术指导，著名舞蹈教育家潘志涛，国家一级导演、中国话剧院导演吴晓江教授担任艺术顾问，同时还邀请了粤港澳地区的著名语言艺术家、戏剧编导和舞蹈艺术家担任艺术委员会委员。展演将分为三个阶段进行，今年5、6、7月份举行初评，8月份举行总展演和颁奖典礼，颁奖典礼将在澳门举行。展演活动的参演作品要求结合今年建党100周年为主题，思想健康向上，形式多样，构思新颖独特，注重童心童趣，富于时代精神。本届展演活动除继续保留首届的舞蹈展演外，新增加了红色主题专场展演和语言艺术展演。

　　展演选拔主要面对粤港澳大湾区“9+2”城市，并幅射到内地城市内幼儿园，大、中、小学，青少年宫、各公办及民办和艺术学校、少儿艺术团等，28岁以下的青少年均可报名。与此同时，展演期间还会举办大师班、专题讲座，广大艺术爱好者均有机会参加。

　　据了解，首届粤港澳大湾区青少年艺术展演活动于2019年举办，由广东省粤港澳合作促进会主办的展演活动，吸引了粤港澳三地10000多名青少年683个节目参演，形成了主要纽带为三地青少年增进感情、互相了解、互相信任、互相学习、和谐发展，提供了机会。

编辑： 罗予岐

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