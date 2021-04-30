广州东华职业学院党委举办党史学习教育知识比赛

4月29日，广州东华职业学院党委在该校综合楼举行党史学习教育进校园系列活动——党史知识竞赛。

生机勃勃四月天，党史学习进校园。4月29日，广州东华职业学院党委在该校综合楼举行党史学习教育进校园系列活动——党史知识竞赛。学校党委书记林清才、党委宣传部部长陈哲儒、党委组织部副部长陈木子、校团委书记赵岩以及各二级学院党总支书记和师生代表参加了本次活动。公共理论学院郭中正老师主持比赛活动。

强化组织引领，筑牢信仰之基

活动伊始，各二级学院分团委书记分别分享了本学院组织党史学习情况。各位书记汇报了各学院探访红色基地、重温红色历史、组织红色活动等党史学习教育相关工作内容，反映了各学院党团组织对党史学习教育进校园走深走实的作风，展现了各学院党团组织蓬勃向上、开拓进取、与时俱进的精神风貌。

重温百年党史，传承红色基因

活动现场，举行了以“百年华诞，党旗飘扬”为主题的党史知识决赛。此次知识竞赛活动，学校党委高度重视，党委组织部精心组织、周密部署，各二级学院密切配合，选派优秀学生代表积极参赛。竞赛内容涵盖党史、改革开放史、社会主义发展史、习近平新时代中国特色社会主义思想等党史相关内容，精选知识点编制题库，内容丰富、题型灵活、知识面广。由各二级学院组成的12支精英队伍赛前经过多轮激烈角逐后突出重围，进入总决赛。决赛采取现场竞答的方式，分为必答题、快速抢答题、抢答题和冲刺题环节。比赛中，各参赛队员精神饱满、机智作答，以丰富的知识储备和精彩的临场发挥，赢得了现场观众的阵阵掌声。

唱响时代经典，致敬伟大征程

活动期间，各二级学院学生代表齐齐登台，朗诵红色诗词，歌唱红色歌曲，使比赛活动既严肃紧张、又轻松活泼。他们铿锵有力、饱含情感的声音背后，表达了各位学子传承红色基因，以优异成绩迎接建党100周年，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的决心。

活动还举行了颁奖仪式。为学习“建党100周年·建校10周年”学生校园文化征文比赛的48名获奖学生颁奖；并宣布了党史知识决赛结果，并为党史知识竞赛活动优秀组织奖、优胜小组奖和优胜个人奖颁奖。

广州东华职业学院党委书记林清才进行总结发言。林书记指出，全校党史学习教育扎实推进效果好；各二级学院党总支高度重视，各学院分团委书记认真组织，使本次竞赛活动有组织，有纪律，有激情，有热情，有效果。校党委将继续组织开展更丰富多彩的党史学习教育活动，让党史学习教育进校园进一步贯彻落实。（通讯员 柯曼媛 林敏青）