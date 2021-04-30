2021年中华美国学会年会在广外举行

4月24日至25日，2021年中华美国学会年会暨“疫情下的美国与世界”学术研讨会举行。

4月24日至25日，2021年中华美国学会年会暨“疫情下的美国与世界”学术研讨会在广东外语外贸大学举行。来自中华美国学会、中国现代国际关系研究院、上海市美国学会、北京大学、北京外国语大学、外交学院等46家单位的110多名专家学者与会。

开幕式现场

开幕式上，广外副校长王廷惠致辞。她强调，广外国际关系学院的发展具有小而特、小而精、小而强的特点，有着浓郁的学术氛围，学院发展呈现积极上升的态势。她希望通过本次研讨会进一步加强学术交流，为广外国际关系学院的人才培养和学科建设指引方向。

中国社会科学院美国研究所副所长贾俐表示，本次年会具有重大现实意义，她希望各位专家学者着眼长远、把握大局、集思广益、深入探究，为推动美国研究发展、促进重大现实问题研究献智献策。

主题演讲现场

在主题演讲环节，中国现代国际关系研究院院长助理、美国所所长王鸿刚，暨南大学国际关系学院副院长陈奕平、北京大学社科部副部长王栋，武汉大学美国加拿大经济研究所所长余振、复旦大学网络空间国际治理研究基地主任沈逸五位学者分别围绕美国未来去向、美国工会政治与对华政策、中美关系未来的结构、美国国内政治与美国贸易政策、观念与现实错位对中美关系的影响等方面的问题进行主题演讲，并就现场提问进行回答。

此外，《美国研究》《当代美国评论》期刊座谈会同期举行，期刊主编接受学者提问，共同探讨期刊未来发展。中华美国学会副会长兼秘书长袁征对中华美国学会过去一年的工作进行汇报，在场各位学者专家就学会的发展提出意见与建议。（通讯员 杨欣）