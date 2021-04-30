抖星人才计划首站走进华农，巨量引擎开启校企短视频合作新模式

近年来，抖音短视频一直备受大学生群体青睐，在抖音平台上分享自己的生活的同时，也有不少大学生成长为各领域的达人。

近年来，抖音短视频一直备受大学生群体青睐，在抖音平台上分享自己的生活的同时，也有不少大学生成长为各领域的达人。在不少高校看来，帮助对短视频拥有浓厚兴趣的大学生群体成长为优秀的创作者，已成为当下重要课题。

为更好地帮助优秀的大学生创作者们成长，巨量引擎广佛本地直营中心扎根于高校云集的粤港澳大湾区，针对湾区大学生群体推出了“抖星人才计划”。4月26日，“抖星人才计划”走进华南农业大学，举办首场“抖星课堂”活动，为广大华农学子解读抖音内容打造的方式方法，现场互动频频，不少参与学生大呼“受益匪浅”。

事实上，在“抖星人才计划”自启动以来，一直受到不少抖音达人的大力支持。拥有与1956万粉丝的抖音优质短视频创作者代表“匆公子”，积极参与计划，当天也携其账号首席内容官张劲，一同现身“抖星课堂”，与华农学生分享短视频账号打造历程以及账号内容创作心得。

千万达人“匆公子”大方分享经验 华农现场招揽优秀学子

作为第一经济大省、世界级大湾区，粤港湾大湾区在互联网发展的每一个阶段，均诞生不少具有全网影响力的达人，在抖音平台上更是如此。在抖音平台上拥有近两千万的达人“匆公子”，便是其中代表。

在当天的“抖星课堂”之上，“匆公子”及其团队就毫无保留地与华农学子分享自己的账号从小到大，从兴趣爱好到专业机构的蜕变过程。在内容运营、账号定位等方面的丰富实战经验，令不少对做“抖音达人”拥有浓厚兴趣的学生，了解了一个抖音千万级达人诞生的点点滴滴。

在活动现场，“匆公子”还面向达人运营中必不可少的“达人、编导、摄像、后期”四个岗位，对华农学子开放实习直通机会。

此外，来自巨量引擎广佛本地直营中心的高级培训经理张越然，也从平台方的角度出发，就账号打造、内容创作、平台特点等多角度与华农学子进行分享互动。

“抖星人才计划”正式上线 探索产学结合新模式

事实上，此次“匆公子”团队面向华农学子开放实习直通渠道，便是巨量引擎广佛本地直营中心推出的“抖星人才计划”的重要一环。据悉，“抖星人才计划”是由巨量引擎广佛本地直营中心发起的，在广东省内落地以平台、高校、MCN机构三方联动模式，发现及培养优质短视频新生创作者，计划将通过“抖星课堂”公开课、“抖星俱乐部”短视频实践、“抖星创造营”人才培养为主要内容，与省内高校建立紧密合作关系，全年输送及培养超过200位本地优秀的新生短视频创作者。

互联网经济是国家经济发展的新动能，数字营销、内容运营作为其中的重要一环迎来飞速发展，但专业人才匮乏限制了产业的发展速度。深化产学合作是改变人才供给侧与产业需求侧不平衡问题的关键，这既是巨量引擎广佛本地直营中心深化产学共建的初衷，也是催动“抖星人才计划”诞生的原因。

未来，巨量引擎广佛本地直营中心将继续通过“抖星人才计划”，开展与省内各高校开展紧密合作，挖掘出一批大学生“好苗子”，通过“学习-实践-实习-就业”的专业链路，帮助学生从行业入门到就业的链路构建，并将深入探索短视频实践基地打造等模式，助力学生与业界前沿做好接轨，提升短视频创作实操经验。同时，争取把培养更多各个领域的代表性达人，为大湾区的短视频产业的高质量发展持续输送人才。