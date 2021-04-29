高适应性优势凸显，中职通差异化突围职业教育

中职通打造差异化的产品和服务，以适应经济社会发展新格局的需要和公众对多样化、高品质教育的需要。

当下，职业教育发展的重要性日益凸显。如何紧跟时代增强职业教育适应性，是许多职业培训机构关注的问题。多年来专注培养应用型人才的中职通教育相关负责人表示，透过前沿实战型的课程体系、三师伴学体系、个性化职业指导体系、创新融合的科技赋能体系，中职通打造差异化的产品和服务，以适应经济社会发展新格局的需要和公众对多样化、高品质教育的需要。

增强适应性，是新时代的需要

所谓职业教育适应性，归根结底是要适应经济社会发展新格局的需要和人民群众对多样化、高品质教育的需要。

职业教育与经济社会发展联系最为紧密、直接。随着我国进入新发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对人才的需求也越来越紧迫。然而，当前社会上的职业教育课程与经济发展有些脱离的问题仍然存在，人才培养与实际使用相对脱节的情况没有根除。职业教育需要紧贴市场发展需求，供应数量充足、层次适配的技术技能人才，加快形成人力资本提升与产业转型升级的良性循环。

与此同时，当前成人教育需求呈井喷之势。腾讯研究院数据显示，成人职业培训市场规模于2020年突破6500亿元。如果算上非职业类教育，成人教育市场或已突破万亿规模。成年人的学习和成长意愿和主动性都在大幅度提升，其接受教育的方式也正在发生深刻变化。只有适应产业发展以及公众的多元化需要，职业教育的价值才能最大化发挥。

适应产业发展，深耕实战型教学

人才教育如何适应产业发展？培养高素质应用型人才成为中职通瞄准的目标，并以“学以致用，人人出彩”为理念构建自身教研开发体系。中职通相关负责人表示，其核心教研团队拥有十余年教研开发经验，同时整合资深一线产业实战导师，对各学科教学内容进行系统、深度的钻研和建设。资深开发团队加上一线实战导师，确保课程产品与时俱进、有效落地，持续推进教育产品创新。

据了解，目前中职通已针对职业技能、职业资格及学历进阶三大类别推出学科品类丰富、课程形态多元、知识技能体系完备的前沿实战课程，涵盖语言、IT、原画、影视后期、3D建模、财会、教资、学历等领域。

除了在课程研发上发力，中职通还基于学员个人特点与行业实际，为学员提供量身定制的职业指导服务，帮助学员将自身成长与产业发展结合起来。中职通相关负责人表示：“我们希望帮助每个人更好地学以致用，创造自我价值，真正实现人尽其才”。

适应用户需求，打造便捷高效学习体验

为解决成人“自由时间少”和“学习需求大”之间的矛盾，中职通自主开发在线课堂系统，采取线上直播+录播授课模式，支持手机、电脑、平板多终端一键学习，便于学员利用碎片化的时间、随时随地进行学习。

除了让学习变得更加便捷，中职通还多方向发力让学习变得更加高效。聚焦学习全过程，打造“导师授课+助教辅导+班主任督导”三位一体教学服务体系，从输入到输出，覆盖“教、学、练、测、评、伴”的完整学习闭环，保障学习效果。同时通过AI智能技术，记录学员的学习行为轨迹，监测学员学习效果，优化学习路径与课程设计。

产品和服务牢牢把握适应产业和用户这一核心，中职通构筑起差异化竞争壁垒，并得到了业界认可。据悉，中职通还与全国50多所高校、教育机构建立了合作关系，加强产业链上下游合作协同育人，持续为新经济输送高素质人才。