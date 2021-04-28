华立学子参加全国A类学科竞赛斩获数项大奖

近日，华立学子在第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛广东省分赛中崭露头角，摘得数枚大奖。

近日，华立学子在第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛广东省分赛中崭露头角，摘得数枚大奖，一度成为该校师生热议的话题。

全国大学生工程训练综合能力竞赛是由国家教育部、财政部举办的A类国家级大学生科技创新竞赛，是由教育部高教司主办的具有重要影响力的3项国家级大学生竞赛之一。

智能搬运机器人广东省一等奖

记者了解到，第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛广东省分赛由广东省教育厅主办，华南理工大学承办。广东工业大学华立学院组织的5支队伍（智能搬运机器人3支队伍，生活垃圾智能分类2支队伍）取得一等奖1项，三等奖3项；智能配送无人机组（华立2支队伍参赛），取得二等奖一项（广东省第三名），三等奖一项；桥梁结构设计赛道中斩获广东省“一等奖”（该项目全省仅两项一等奖）。

桥梁结构设计广东省一等奖

在与哈尔滨工业大学、华南理工大学等名校大学同台竞技的情况下，华立学子能够在赛场中脱颖而出并斩获数项广东省一等奖，成绩的取得并非偶然。这充分展现了华立学院应用型人才培养的成效与水平。

据悉，广东工业大学华立学院办学20多年以来，始终坚持培养适应社会经济发展的创新应用型人才的办学定位，始终坚持“工科”特色的学科发展方向，依托广东工业大学的学科优势，围绕区域经济发展，尤其是粤港澳大湾区经济发展建设所需要的高端应用型人才开展专业设置。同时，深化产教融合，加强校企合作，坚持双主体育人，构建知识体系、技术技能体系为一体的协同育人实践教学体系。从而实现从专业设置、人才培养方案设计、课程改革与社会需求的无缝对接，学生实践动手能力和创新能力得到强化，就业竞争力得到提高。在本次大赛的获奖作品中，华立学子的机器人设计、桥梁设计、无人机等作品，无不是当前经济与社会发展热门的项目。希望该校能继续坚持创新应用型的办学定位及工科特色学科发展方向，为服务地方经济与社会发展培养更多高素质应用型人才。