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春季高考征集志愿进行中，华立职院补录计划充足，快来了解一下！

2021-04-28 14:32 来源：南方网
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　　“滑档了，还有补录的机会吗？还可以选择自己喜欢的专业吗？”

　　2021年春季高考补填志愿已开始，广州华立科技职业学院现有大量招生计划，计划充足，专业任选，两大校区，各有特色，校园风景优美，宿舍可自由选择。该校招生代码为13928，一志愿填报，准录取，考生们可要抓紧机会。

　　征集志愿填报

　　填报时间：

　　4月28日14：00-4月29日14：00

　　分数线：

　　（1）普通类文化科总分120分；

　　（2）体育类文化科总分100分、体育术科160分；

　　（3）美术类文化科总分100分、美术术科150分；

　　（4）高职院校招收中等职业学校毕业生（“3+证书”专科中职生）文化分总分85分；

　　华立职院简介

　　广州华立科技职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高职院校，设广州和云浮两校区。代码：13928。

　　校园总占地面积938亩，教学仪器设备总值超过1.1亿元，馆藏纸质图书120万册。现有全日制在校生17000余人，广州校区共设招生专业36个，云浮校区16个。

　　该校已于2019年启动升本规划，按本科院校标准建设当中。

　　上榜民办高职TOP100

　　2021年荣获民办高职高专院校全国12名、广东民办高职高专院校第4名的佳绩。

　　全省唯一中医学补录

　　本次春季补录中，华立职院是全省唯一有中医学补录的院校。我校中医学专业等着你！

　　招生计划

　　广州校区设有36个招生专业，云浮校区设16个招生专业，包括新增专业5个。众多热门专业供学生选择，全面满足学生第一志愿。

　　特别说明：

　　1.3+证书考生专业组号为003，学考考生专业组号为普通类001、体育类002、美术类004。

　　2.广州校区和云浮校区专业代码有所不同。

　　请考生填报时注意区分！

　　咨询电话

　　020-82906888

　　020-32801002

　　020-32801003

　　优美校园环境

　　极具特色的中西合璧建筑风格，科学的布局，校园里绿树成荫、花团锦簇。行走在校园中，赏心悦目，心旷神怡。

　　食住行学in华立

　　食：校内生活设施配备齐全

　　学院内大型学生餐厅、西餐厅、咖啡厅、购物中心、银行、医务室等生活、服务设施一应俱全，以我院学生为主体经营的创业街贯穿学生宿舍群。

　　学院周边的乐活小镇、华立街为学生提供了餐饮、休闲、健身等场所，方便了学生日常生活，同时提供了大量勤工俭学的机会。

　　住：两校区均设电梯公寓

　　华立职院学生宿舍实行公寓化管理，有4人间和6人间，100%配备空调、独立卫生间和浴室（按时供应热水）、阳台、直饮水、独立电脑桌、衣柜等。

　　宿费标准：1200—6000元/学年，如有调整，以我校招生章程为准。

　　行：环境优美，交通便利

　　广州校区:地处广州市增城区广州华立科技园7号，学院门口设有1路、7路、18路、74路公交车站，每15分钟一班，地铁直达广州市中心；

　　云浮校区：位于云浮市云浮新区都杨镇云祥大道53号，校区紧邻南广高铁云浮东站（到广州仅需40分钟）。

　　学：先进完备的教学设施

　　学校设有多个教学实训室，可满足各专业的实践教学需求。智能教室的使用极大提高了教学效率。

编辑： 罗予岐

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