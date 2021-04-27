广东省民办教育协会研学实践专委会在广州成立

4月27日，广东省民办教育协会在广州华南商贸职业学院成立研学实践专业委员会，并召开专题研讨会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/李穗方）为更好发挥研学实践在五育并举中的独特作用，4月27日，广东省民办教育协会在广州华南商贸职业学院成立研学实践专业委员会，并召开专题研讨会。会议邀请广东省社会科学院副院长丁晋清，中国科学院华南植物园副主任、广州科普基地发展研究会会长廖景平做专题报告。广东省民办教育协会会长赵康、协会常务副会长张耀荣，广州华南商贸职业学院校长刘剑清，广东道锋文化发展有限公司董事长何颂锋，以及来自研学基地、营地和大中小学120多位代表参加会议。张耀荣主持会议。

大会选举产生广东省民办教育协会研学实践专业委员会第一届理事会，张耀荣当选理事长，何颂锋当选常务副理事长。成立大会之后举行了“交流合作、共赢未来”研讨会，大家表示，要精诚合作、打造广东研学品牌，更好立德树人。广州华南商贸职业学院、广州研创教育科技中心、体验家营地运营管理（广东）有限公司共同承办本次会议。

丁晋清作“红色研学的理论与实践”专题报告。他认为， 要深入认识红色研学的丰富内涵，融合有形与无形的资源。纪念馆、遗址、文物等物质载体都是有形资源，是凝聚红色研学的深厚土壤; 要领会有形中的无形，即红色文化精神，包括革命精神、艰苦奋斗的创业精神、改革开放精神、新时代精神。广东的红色文化研学资源丰富，要重点发掘，引导学生思考，寻根铸魂，把握红色文化的精髓。一是要体现核心内容，爱国主义主旋律，把思想性、知识性和趣味性统一起来。二是增加研学实践影响力，除观摩以外，穿插红色故事，用3D、VR编辑精彩片断，开展情景教学、体验式教学，培养爱国爱党情怀。三是规范管理、健全制度，确立安全第一的底线思维，研学基地、营地要提供安全的、全方位的、专业化的服务。四是打造高质量的品牌课程体系，融合党史中的文物、遗址、国防基地等资源，优中选优，提供精神盛宴。他希望，青少年要养成研学习惯，研学基地、营地和学校要抓好参与、体验、调研和研究、思考、创新六个环节，打造广东研学实践教育品牌，特别是要打造广东红色文化的研学实践教育品牌，更好立德树人。

廖景平作“科技创新导向的研学实践思考”专题报告。他认为，经过改革开放40多年努力，我国公民科学素养已经大大提高，但与国家科技创新发展战略要求，与发达国家相比，还有一定差距。他从科技发展史的角度提出，科学普及与科技创新，是国家创新发展的两翼；公民的科学素养，必须从青少年抓起；实现国家科技创新战略目标，必须把今天的学生变成明天的创新者。他提出，研学实践教育是提高青少年科学素养的重要途径，是创新精神和创新能力的基础工程。他希望研学基地、营地要开发更好的研学课程，学校要认真落实研学实践必修课教学计划。

赵康作总结讲话。他认为，研学实践可以追溯到孔子周游列国的游学、游说。孔子通过游学、游说，创造了中华民族独有的并在世界范围内产生独特影响的儒家文化。孔子成为了中华传统文化的一个重要标识。因此，我们要充分认识研学实践的重要性，在五育并举中的独特作用，从而更好为党育人、为国育才。他强调，研学实践要坚持四条原则：经营性、实践性、公益性、安全性等原则。各研学基地、营地要努力打造“两品两精”的服务项目，即品牌课程、品牌导师和精品线路、精品规划，为学生全面发展服务。学校要按照教育部和省教育厅等部门要求，切实落实研学教学计划。他说，今年是我们伟大的党成立一百周年，共产党的艰苦而辉煌的百年奋斗史，是我们研学实践教育最好最生动的课程，是一批批、一代代广大青少年成长成才取之不尽的源泉，因此，学校要把党史及红色文化作为研学实践教育的必修课、永修课，更好培养青少年的爱党爱国情怀。他希望研学专委会高度重视这门课程的开发和运用。

张耀荣认为，研学实践纳入中小学必修课，是教育教学的一次新变革，是与学校课堂教学平行不可或缺的学习教育活动，具有研究性、实践性、综合性等鲜明特点。他坚信，研学实践教育能更好解决长期困扰人才培养中的几个关键问题：包括理论与实际结合问题，精神寄托与信仰结合问题，价值取向与身心健康结合问题，个人追求与祖国需要结合问题，人与自然互益融合问题，从而促进学生全面发展。他呼吁，学校和家长、政府部门要高度重视研学实践教育的育人作用，采取更多有力措施支持研学实践教育发展。

据悉，为了促进研学实践教育发展，培养研学实践教育专门人才，2020年我省的广东生态工程职业学院、广州华南商贸职业学院、广东工商职业技术大学、惠州经济职业技术学院设置研学专业并开始招生。