人均获7份录取通知书，广州贝赛思国际学校首届学生毕业

4月26日下午，伴随着四月大学申请季的落幕，广州贝赛思国际学校举办了首届毕业生升学情况说明会。据悉，该校2021年首届毕业生共35人，累计收获239封录取信，人均高达7份。

南方网讯 4月26日下午，伴随着四月大学申请季的落幕，广州贝赛思国际学校举办了首届毕业生升学情况说明会。据悉，该校2021年首届毕业生共35人，累计收获239封录取信，人均高达7份。其中，超七成学生被美国排名前三十或英国前五的大学录取，超九成学生被美国排名前五十或英国前五的大学录取，牛津大学、莱斯大学、康奈尔大学、加州大学洛杉矶分校、帝国理工大学等知名学府赫然在列。

据悉，广州贝赛思国际学校是美国贝赛思教育集团在中国开设的第二所海外分校，秉承集团的教育理念，致力于通过文理兼修、严谨多元的课程体系，培养基础扎实、全面发展的人才。从幼儿园至高中，目前在校学生已超过1000名。

据校长Mr. Shorbe介绍，学校老师来自美国、加拿大、新西兰等世界各地，孩子们在学习过程中，不同的课程可以接触到不同国家的老师，获得完美的学习和世界文化体验。“学校采用贝赛思螺旋式加速进阶的课程体系，课程难度比同类学校超前一至两年。在贝赛思的课程体系下，热爱学习、热爱钻研的孩子能够充分汲取各类文、理学科的养分，茁壮成长。”

独特的课程体系搭建人才成长平台

据了解，该校从九年级开始就为学生开设AP课程。AP课程（Advanced Placement）全称为“美国大学先修课程”，是美国大学理事会（College Board）在高中阶段开设的大学水平课程。据该校高中部主任Mr. Jones介绍，学生至少参加6门AP考试才能达到毕业要求。“事实上，本届毕业生平均每人考了9门AP考试，拿高分者不在少数，充分证明了我校学生的学术能力。”

在具备挑战性的同时，该校课程也体现出规划严谨的一面。高度的渐进性和连贯性使学生能够平稳进阶。据高中部主任介绍，在普通高中课程和AP课程之间，还设有Honors荣誉课程。“以Honors Chemistry（荣誉化学）为例，学校要求学生在读AP化学课之前，先上荣誉化学课，这门课是初中化学课的‘进阶版’，使学生在上AP级别课程时不会因为难度陡升而显得局促。”

根据该校毕业要求，学生必须取得一定数量的人文课程学分，如语言、历史和艺术等，其课程难度同样达到AP级别。该校还尤其重视课程体系的多元化，积极开设各类与学生兴趣相结合的选修课，如心理学、天体物理学、新闻媒体学、全球政治与发展、戏剧、2D/3D艺术、弦乐团、爵士乐团等。

毕业生Aiden Li表示，自己从小喜欢设计，在学校有足够的空间让他发挥自己的兴趣，参与各式各样的设计实践。现在一毕业就被多个美国建筑本科排名最顶尖的综合类大学录取，包括康奈尔大学、莱斯大学和加州大学伯克利分校。“虽然我的梦校以前一直是建筑专业排名第一的康奈尔，但我却拒绝了康奈尔的offer而选择去莱斯，因为我更喜欢莱斯的学术风格和社交氛围。”莱斯的建筑学院每年仅在全球招收25名学生。

录取至牛津大学数学与哲学系的Eva同学对此深有感触。“在广州贝赛思，学生有充分的空间探索自己感兴趣的知识。我从小就爱瞎想，在十年级的AP欧洲历史课中，我接触到了历史上的哲学思想和哲学家的故事，这才渐渐地对哲学这门学科有了热情，并确定自己的专业方向。广州贝赛思文理兼修、严谨多元的课程让我有更多机会探索学术深度，同时也让我感受到思辨的魅力。”

除了这两位同学，其他毕业生的录取结果也令人瞩目。人均7封录取，其中不乏埃默里大学、加州大学伯克利分校、南加州大学、圣安德鲁斯大学、香港科技大学、多伦多大学等国际知名学府。

“贝赛思模式”让每一位学生更优秀

随着首届毕业生华丽收官，十一年级学生也将闪亮登场。目前就读十一年级的Eric Chen表示，首届毕业生的录取结果给了他极大的鼓舞和激励。Eric母亲也在受访时表示，广州贝赛思学校的课程体系充分激发了Eric的学术潜能，使他不断突破自己，让自己变得更加优秀。

据悉，Eric Chen是广州贝赛思国际学校“全球卓越奖学金”的获得者。Eric表示，全球卓越奖学金的门槛很高，能够获此殊荣，是学校对其学术表现和领导力的一种肯定。学校设立该奖学金也能吸引更多优秀学子加入广州贝赛思，形成良性竞争。

除了Eric Chen，其他十一年级的学生的升学之路也即将跨入最后阶段。对于下一学年的升学指导工作，几位“领航员”们表现出了极大的乐观。“本届毕业生的录取结果进一步加强了我们对于贝赛思培养模式和贝赛思学子的信心，相信未来还能取得更好的成绩！”

一对一升学指导成就大学梦想

在广州贝赛思国际学校，大学升学指导团队被称为“凤凰领航员”。“凤凰领航员”的陪伴贯穿学生的整个中学生涯。早在八年级，“领航员”们就以一对一选课指导面谈为切入点，与学生初步探讨学科兴趣、发展轨迹和升学意向。进入高中后，升学指导日益常态化。

该校升学指导高级主任Mr. Schneider介绍道：“我们提供的升学指导服务是全过程、全方位的。大学升学不是仅靠最后一学年投递申请，而是学生在整个学习生涯、特别是高中阶段各项工作的结晶。我们所做的就是在每个阶段针对学生各方各面提供指导。”

通过全面、全程的升学指导，师生深度交流，建立互信，充分彰显该校“以人为本”的升学指导原则。“领航员”们为学生建立个性化升学档案，详细记录学生的个人信息，每一次面谈的记录、申请的每一所大学和提交的每一份资料。Mr. Schneider表示：“以人为本的升学指导，要求我们把学生当作鲜活的个体，而不是一个个待办事项。因此，我们倾注大量时间去了解学生，帮助每个学生讲好自己独一无二的故事。”

“领航员老师们帮助我认识到申请大学不是套用公式，而是一道开放题，要交出自己独一无二的答案，”一位受访学生这样形容道。“他们从来不告诉我你要选择什么，而是问我喜欢什么，对什么更感兴趣，引导我做出自己的选择。”大学升学指导老师充分尊重他的个人意愿和选择，“我是自己在给自己做主。”

对此，一位受访家长也表示，“升学指导团队举办的各类座谈会纠正了很多家长的升学认知误区，也让我们认识到了贝赛思‘文理兼修、严谨多元’课程体系的优越性。这些经历让我觉得学校的团队是值得信任的，我不需要过多操心。专业的事情的确应该留给专业的团队去完成，家长也应该适时地放手。”

（通讯员 姚琨）