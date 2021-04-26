广东信息工程职业学院开展学党史主题活动

近日，广东信息工程职业学院开展“学党史·悟思想·办实事·做表率”主题活动。

南方网讯 近日，广东信息工程职业学院开展“学党史·悟思想·办实事·做表率”主题活动。从党史学习中激发信仰、获得启发、汲取力量，不断坚定“四个自信”，增强志气、骨气和底气，树立为祖国为人民永久奋斗、赤诚奉献的坚定理想。从细节小事着眼，把学习成效转化为工作动力，为广大师生员工办实事好事，以实际行动践行初心使命，不断提高服务意识和责任意识，推动党史学习教育走实走深。

学院党政领导何小雄、徐定平、申永生、吴文咸、史银峰出席启动仪式。学院党委书记徐定平启动仪式上指出，自学院党史学习教育启动以来，通过党委理论中心组专题学习会、专题辅导报告、党校入党积极分子培训班、党支部三会一课、团校青马工程、学生主题班会等形式，丰富了党史学习教育的内涵，让党史学习教育能够往深里走、往实里走，统一思想、统一意识、统一行动，引领广大党员干部、全体师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”建立了坚实的基础。

徐定平强调，为把党史学习教育的效果转化为推动各项工作更好地开展，为同学们更好地服务的动力和效能，学院决定开展“学党史·悟思想·办实事·做表率”主题活动，就是要聚焦学院“十四五”发展规划，结合2021年度重点工作任务，充分发挥党员干部、入党积极分子、学生干部的先进带头作用，在促进改革、解决问题、推动发展等方面彰显学习教育成效，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

老党员代表、学院院长何小雄教授在发言时，结合自身经历，对党史学习教育的重大意义和开展“学党史·悟思想·办实事·做表率”主题活动的意义进行了全面阐述，指出了主题活动的开展彰显了广信人在新时代的新精神风貌，体现了广信人不忘初心、牢记使命的精神状态。他强调，学院要做的最大实事就是办党和人民满意的教育，办符合现代职业教育理念的高水平职业教育。他介绍了学院近期在1+X证书制度试点、省重点专业建设、年审指标体系达标、校园二期工程建设等工作的推进情况，希望学院能在党风大发展大提高的基础上，带动校风、教风和学风建设，保证人才培养质量，提高办学水平，真正把基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用调动起来、激发出来、扩散开来。全校师生要立大志、明大德、成大才、担大任，在实学实干中成就事业，在攀登高峰中追求卓越，为民族复兴贡献青春力量。

部门负责人代表、信息化建设与管理处处长林长海，青年教师党员代表，公共教学部教师卢斯艺，学生干部、入党积极分子代表卢崇光分别结合本职工作、学习和生活进行了发言，表示将坚定发扬党的历史优良传统，进一步学史增信、学史力行，真正把责任担在肩，把使命种在心，办实事、走在前、作表率。

启动仪式由党委副书记申永生主持，党委宣传部部长吴海祥在启动仪式上发布了《广东信息工程职业学院“学党史·悟思想·办实事·做表率”主题活动任务清单》。学院党委委员、各党支部书记、副科级以上行政干部、全体党员、入党积极分子及学生干部代表参加启动仪式。（通讯员/黎秋红 图片/陈建浩、郭柳莹）