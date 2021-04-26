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美育专家牟艾莉分享——让绘本成为孩子的创造力孵化器

2021-04-26 13:44 来源：南方网
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　　4月25日下午，由广州市妇联、市文明办联合主办的“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动，在广州市儿童活动中心成功举办第四期暨最后一期名家分享会。知名绘本作家、美育专家牟艾莉老师作为主讲嘉宾，以“让绘本成为孩子的创造力孵化器”为主题，分享绘本阅读与美育教育的经验与感悟。本次活动同步进行视频直播，并由喜阅童行等单位提供协助支持，吸引近11.5万人次家长和孩子在线观看学习。

　　据介绍，“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动的开展，旨在进一步深化传承弘扬好家教好家风行动、“书香飘万家”专项行动和“书香羊城”全民阅读活动，培养广大家长和儿童的阅读兴趣、习惯和能力，帮助孩子爱上阅读、懂得阅读、享受阅读，引领文明家庭新风尚，助力广州精神文明建设。活动先后邀请著名作家章以武、作家麦小麦、导演钟裕、绘本作家牟艾莉等名家主讲分享；并推出“书香飘万家，羊城亲子悦读”小程序，开展线上亲子悦读挑战。

　　牟艾莉老师在分享中指出，绘本是最好的儿童美育资源，它是极其综合的艺术形式，涵盖了文学、视觉艺术、设计、编导等，是培养孩子创造力、艺术思维能力的巨大宝藏。牟老师希望创作具有生活价值的儿童绘本，它会让学到的知识和孩子的生活真正链接起来，从而在具体实践中发挥更大价值。结合自己创作的《这就是中国味道！》等作品，牟老师生动形象地展示了如何通过绘本阅读，去激发、提升孩子的故事创造力、图像创造力、观察与写作能力、语言表达力等。

　　谈及作品中有着许多中国元素，牟艾莉老师动情地说，成为妈妈后，她特别强烈地感受到自己的孩子生长在中国，吃着中国的饮食，体会着中国人面对这个世界的哲学观和价值观。所以，她通过绘本作品引领孩子们走进中国文化，认识自己的文化传统，知道自己从哪里来，才能更清楚要往哪里去。作为一名创作者，牟老师说：“讲好中国故事是我们这代创作者的责任和使命” 。

　　据了解，广州市线上亲子阅读系列活动开展以来，“名家分享会”共吸引超过50万人次观看学习；“线上亲子悦读挑战”，用音频记录家庭亲子共读的美好时刻，共吸引超过5600人次上传亲子阅读音频，并免费获赠组织单位送出的优秀亲子阅读图书。系列活动虽然已暂告段落，我们期待更多家庭继续关注与参与，让阅读伴成长、书香飘万家，助力文明建设与时代发展。（通讯员：温碧瑞）

编辑： 罗予岐

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