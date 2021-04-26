Hello语音支教队携手广州网警，为“小创客”畅游网络安全领航

4月24日下午，在广州市番禺区心流空间的教室里，Hello语音支教队正式成立，为“小创客”们开讲编程思维启蒙公益课。

“你知道计算机可以做哪些好玩儿的事吗？有哪些一定要知道的网络安全知识？如何让计算机听从你的指令？孩子们，欢迎来到我们的公益课堂。”4月24日下午，在广州市番禺区心流空间的教室里，Hello语音支教队正式成立，为“小创客”们开讲编程思维启蒙公益课。

该活动由语音直播平台Hello语音与千禾社区公益基金会联合主办，得到了广州市公安局网警支队、广州市公安局番禺区分局的指导与大力支持。据介绍，今天的课程是“小创客”编程思维启蒙系列公益课的第一课，该课程由Hello语音开发，将以“讲授编程知识+编程桌游锻炼思维”的模式，为6-9岁的孩子们开启编程世界的大门。

党建引领，企民共建支教队

“我宣誓，我愿意成为一名光荣的支教志愿者。在党的引领下，用我们的真诚与爱心，尽己所能，竭尽全力。”今天，Hello语音支教队正式成立，队员们郑重宣誓道。

据悉，该支教队的成立是Hello语音一直以来开展支教活动的升级。此前，Hello语音开展的“Hello音为爱”护苗故事分享会活动主要是通过公益机构召集志愿者开展支教活动，至今已开展了905场故事会，为流动儿童们带来了17575个小时的陪伴时间。现在，Hello语音决定成立一支由“企业员工+产品用户+公益机构召集志愿者”共同参与的“线上+线下”支教队伍，在公司党支部带领下，发动Hello语音企业员工、Hello校园大使们加入，团结公司可团结的一切力量，一起做公益。

“除了今天的编程课，我们还号召用户一起加入‘空中支教队’，录制了很多故事、古诗文等音频后上传至Hello语音青少年专区。‘护苗健康成长’是我们一直以来的公益方向，这之后，我们还会继续捐助、举办新的支教活动，丰富支教内容，帮助孩子们成长。”Hello语音党支部书记、总编辑李朝涛介绍道。

网警指导孩子安全畅游网络世界

“呀！狐狸动起来了！太好玩了！”来参加课程的孩子们看着老师演示的编程动画乐个不停。编程课老师选用了一套编程启蒙书作为了基准教材，同时现场用Scratch编程给孩子们展示编程效果，生动的讲述了用计算机可以做哪些有趣的事。

7岁的小希（化名）得意地告诉记者:“我最喜欢的环节是编程桌游！我已经会用指令让机器乌龟跨过障碍到达终点啦！我赢了同组的小伙伴哦！”

据设计编程思维启蒙课的支教队员介绍，课程的最大特色就是在系列课程中会结合多种编程桌游，以锻炼孩子编程思维为重点。对于小龄儿童来说，直接灌输编程知识还是比较难的，但是玩编程桌游不但能锻炼逻辑思维，还能启蒙循环、顺序、判断等计算思维，可以为孩子未来学习编程打下非常好的基础。

李朝涛表示，该系列课程的设计充分应用了Hello语音作为互联网公司的优势，近年来国家也特别重视编程教育，但还是有些孩子们无法接触到这一领域。因此，Hello语音希望能够在推动我国少儿编程教育的高速高质发展、促进编程教育公平方面略尽一份薄力。“这将是一个长期可持续的公益活动，目前我们计划开设的是初级课程，年内还将开课5次，支教队也可应当地公益机构的邀请前去支教。”

此外，如何让孩子们在学习计算机知识的同时安全畅游网络世界也是学习中需要重视的问题，因此Hello语音特意邀请了网警来为孩子们讲解这一环。“为什么我们的信息可能会泄露呢？畅游网络的同时有哪些需要注意的问题呢？”广州番禺网警陈警官为孩子们做了详尽的解答。“‘净网2021’专项行动中，‘护苗’是重要的主题，我们希望能够多参与一些这样的活动，帮助孩子们学习更多的网络安全知识。”陈警官如是说。