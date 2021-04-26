春季高考补填志愿来了！报考华立看好这十大理由

华立职院现有大量招生计划，计划充足，专业齐全，校区、专业、宿舍均可自由选择。

补填志愿开始啦~2021年春季高考补填志愿来了，华立职院现有大量招生计划，计划充足，专业齐全，校区、专业、宿舍均可自由选择，学院代码为13928，一志愿填报稳录取，美好的大学生活在等你。

广州校区设36个招生专业，云浮校区设16个招生专业，包括新增专业5个。众多热门专业供学生选择，全面满足学生第一志愿。

据介绍，广州华立科技职业学院，是一所经广东省人民政府批准、国家教育部备案，专科层次的全日制普通高等院校，经过15年的艰苦奋斗和开拓创新，实现了跨越式发展。学院秉承“质量立校，特色兴校”的办学理念，致力于培养理论知识适用、专业技能过硬、就业竞争力强的高素质技术技能型专门人才。

记者为考生们整理了华立职院的十大优点，不容错过，快来一起看看吧。

优点一：专科计划充足

2021年广州华立科技职业学院春季招生计划总数为7775人，比往年增加3159人，计划充足，一志愿填报，录取机会大大提高！

优点二：满足专业志愿

广州校区设36个招生专业，云浮校区设16个招生专业，包括新增专业5个。众多热门专业供学生选择，全面满足学生第一志愿。

优点三：办学经验丰富

学校始建于1999年6月，至今已有20余年职业教育办学经验，十分熟悉专科层次学生的成长规律，因材施教，培养学生快速成长，与社会接轨。

优点四：师资力量雄厚

学校拥有一支规模适度、结构合理、素质优良、专兼职结合的师资队伍。专任教师中具有高级职称者达35%以上，具有博士、硕士研究生学历者占45%，双师型教师超过40%。

优点五：校园面积千亩

广州华立科技职业学院是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的全日制专科院校，现有广州校区和云浮校区。学院占地面积938.6余亩，座落在占地2000余亩的广州华立科技园区内。

优点六：地理位置优越

学院位于广州城市副中心增城，是穗莞港深发达城市群和产业带“黄金走廊”的重要节点，广州东进战略的核心区域。学院地理位置优越，交通非常便利。广州校区:离地铁21号线万达总站10分钟车程，直达广州市中心只需30分钟。云浮校区: 离高铁云浮东站只需5分钟车程。直达广州市中心只需40分钟。

优点七：设备先进完善

学生可以共享本科教学设备及图书资源，学校教学科研仪器设备总值超过1亿元，馆藏纸质图书120余万册，能较好地满足学生的课内外学习需求。

优点八：校园活动丰富充实

学院共设有八大学生校级组织，45个学生协会和各二级学院组织，校园活动丰富，充实学生校园生活。也让学生在各大组织里扩展自身人脉资源，锻炼自身，学习到更多知识。

优点九：学习氛围浓厚

学生到课率高、听课率高，自习室一位难求，英语等级、计算机等级的通过率高，有利于自身的成长。

优点十：就业创业率高

学校坚持秉承“厚德、务实、强能、创新”的校训，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以就业创业为导向，以学生成才为目标，构建了以素质培养为基础,以能力培养为核心的人才培养模式。毕业生适应性强、动手能力强、综合素质高，近五年来学校平均就业率超过97%，一直稳居全省高校前列，用人单位满意度超过97%。

优点十一：上榜民办高职TOP100

2021年荣获民办高职高专院校全国12名、广东民办高职高专院校第4名的佳绩。