领导专家齐聚这场研讨会，共探如何建设应用型、高水平湛江科技学院

4月17日上午，“湛江新发展与湛江科技学院新机遇”系列学术研讨压轴活动，“贯彻落实省委4号文件精神，建设应用型、高水平湛江科技学院”研讨会在湛江科技学院新湖校区致知楼会议室举行。

为贯彻落实好《中共广东省委广东省人民政府关于支持湛江加快建设省域副中心城市打造现代化沿海经济带重要发展极的意见》，将学校“应地所需、依地而建、为地所用、因地而兴、受地所托、顺势而为”的办学思路落地生根，湛江科技学院着眼长远、把握大势，开门问策，集思广益，广泛听取社会各界意见建议。4月17日上午，“湛江新发展与湛江科技学院新机遇”系列学术研讨压轴活动，“贯彻落实省委4号文件精神，建设应用型、高水平湛江科技学院”研讨会在湛江科技学院新湖校区致知楼会议室举行。

领导专家齐聚

湛江市教育局局长李更盛主持会议

扎根湛江大地办大学

彭寿清校长介绍学校基本情况

湛江科技学院校长彭寿清从该校的办学基础、发展目标、存在的困惑、请求支持四个方面全方位介绍了学校的基本情况。彭寿清校长着重从学校未来的发展目标、办学思路、办学定位，推动形成学校发展新格局等方面描绘了湛江科技学院建设发展新蓝图。彭寿清校长谈到，当前，学校已进入发展新阶段，要进一步落实新发展理念、形成新发展格局，就要从科学构建学科专业结构、精心设计人才培养模式、切实提升师资队伍实力、稳步推进产业行业学院建设、全面增强服务地方经济社会事业发展能力、持续扩大社会影响力、有效提高人才培养与用人单位需求的匹配度、沉心静气凝练办学特色等维度下功夫、添措施、求实效。他诚挚地请求出席会议的政府领导、专家学者和知名企业家，为学校制定“十四五”规划开拓新思路，启发新思维，帮助学校扎根湛江大地办大学，找到学校办学目标与服务湛江经济社会事业发展的最佳结合点。

彭寿清校长希望市委市政府为学校发展提供更多的政策支持，将学校发展纳入湛江市建设“区域创新中心”“教育文化中心”统一规划建设，支持学校开展校企、校地、校校合作，帮助学校建设产业行业学院。

激荡各界智慧探“良方”

研讨会上，参会的政府官员、企业家、知名学者踊跃发言，积极为该校建言献策、把脉定向。聚焦湛江科技学院如何对接湛江全力打造省域副中心城市，如何对接广东省“一核一带一区”和海南自贸港建设等国家战略，如何对接湛江经济发展主导产业，如何加强科技创新平台和智库建设，如何推动北部湾大学生创新创业孵化园建设，以及建设产业行业学院等方面，碰撞思想火花，开出发展良方。

领导专家为该校建言献策

如何打造湛江科技学院办学特色，更好地培养高素质应用型、技术技能型人才？与会代表结合湛江经济社会事业发展紧缺人才的需求，为学校办强办好特色专业献计献策。希望通过发展战略带动、产业需求驱动、改革创新推动，为学校做强学科专业添动力，为学校对接产业需求要潜力，为学校人才培养模式改革增活力。

肩负期望再出发

湛江市政府副秘书长袁华新代表市委、市政府做总结讲话。他指出，本次研讨会是对“省委省政府4号文件”的再学习、再领悟，也是各位专家学者、领导同志对自身工作的再思考、再谋划，希望大家自觉把工作融入到湛江建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极的大局中来，进一步把学习成效转化为工作实绩，凝心聚力推动省对湛江的重磅利好早落地快见效。

袁华新副秘书长做总结讲话

他表示，湛江科技学院顺应国家对高等教育改革发展的要求，成功转设并更名为湛江科技学院，是湛江高等教育发展的大喜事，也是教育部以及社会各界对学校作为一所本科院校独立办学水平的高度肯定。他对学校未来的工作提出三点意见和要求：

一、感恩奋进、凝心聚力推动学校跨越式发展。市委、市政府一直非常关注和重视湛江科技学院的发展，给予学校大力的支持和帮助，尤其在学校转设期间，市委、市政府领导多次现场办公，召开专班工作会议，率队拜访上级主管部门，创造条件为学校解决困难，充分体现了市委、市政府对学校的关心。希望学校用好用足优势，科学制定发展规划，感恩奋进推动学校跨越式发展。二、立足湛江大地、扎根湛江大地办学。作为粤西唯一一所民办普通本科高校，湛江科技学院的成功转设对粤东西北地区民办高等教育有着重要示范引领作用，也进一步提升了湛江市高等教育的办学水平和实力。希望湛江科技学院坚持“应地所需、依地而建、为地所用、因地而兴、受地所托、顺势而为”的办学思路，真正构建起学校的发展战略与湛江经济社会事业发展相同步、学校的学科专业结构与湛江经济主导产业相适应、学校的科技创新与湛江经济发展技术需求相衔接、学校的人才培养目标与湛江所需的专业人才职业能力要求相匹配的事业发展新格局，为湛江经济社会发展做出应有的贡献。三、大力培养高素质优质人才。希望湛江科技学院牢固树立立德树人的根本任务，进一步凝练办学特色，理清办学发展思路，大力推进转型升级，提高人才培养质量，培养能够立足粤西地区、扎根广东，积极融入粤港澳大湾区和北部湾城市群、主动对接海南自由贸易港，服务“国家一带一路”建设所需要的高素质应用型人才，充分发挥人才优势服务地方经济需求，承担起一所本科院校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的使命与责任，为湛江市的建设发展添砖加瓦。（图片：校方供图）