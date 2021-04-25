传承经典·书写未来——两大书法教育基地在黄边小学挂牌

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南方网讯（记者/翁子盈 通讯员/温晓悦）为进一步弘扬中华传统文化，引领学生传承学习书法艺术，4月23日，恰逢世界阅读日之际，广州市羊城书院与白云区书法家协会共同在黄边小学书法室举行“传承经典·书写未来”书法教育基地的挂牌仪式。广州市教育研究院书法教研员、广州市中小学书法专业委员会理事长陈芳，白云区教研院体艺部部长蒲汉杰，白云区教育局永平教育指导中心主任李浩能，鹤龙街道党建办主任陈钜豪，白云区教研院美术教研员陈紫帆、陈幼勤，广州羊城书法研究会江泽桂会长，广州羊城书法研究会陈立华副会长、任斌强副会长、谭国桢副会长、李文辉副会长，白云区书协的黄祖礼主席，白云区书协顾问龙集洪先生，白云区书协张旭副主席、麦荣副主席、朱盛新副主席在黄边小学方芳校长的陪同下走进校园、走近学生，传授书法技艺。

活动上，一个简单而隆重的揭牌仪式正式标志着“传承经典·书写未来”书法教育基地正式落户黄边小学。今后，黄边小学将以此为契机，将书法项目与美育工作、学科活动融合等相结合，进一步提升师生的综合素养，为促进学生的终生发展搭建更多提升和展示的平台。为庆祝书法教育基地的正式揭牌，恰逢中国共产党建党一百周年，来自黄边小学经典美文诵读小组的学生在现场朗诵红色经典诗文《我骄傲我是中国人》，在传承经典的同时也为中国共产党的百年华诞献礼。

据了解，经典美文诵读是黄边小学的师生阅读活动之一，每天下午设有十分钟国学诵读课程，全校学生分年段有计划地诵读国学经典，在小学阶段可积累大量古诗词。黄边小学积极开展丰富多彩的师生阅读活动将有助于学生了解中华文化历史，传承国学文明，养成良好的道德品质和行为习惯，提升文化品味和人文素养。

活动最后，白云区书协朱盛新副主席还为师生们带来了主题讲座“如何爱护你的好朋友——毛笔”，以及在场的书法名家与黄边小学书法社团的同学们一同现场挥毫，共同书法创作，喜迎建党百年。

黄边小学方芳校长表示，感谢区文联和区教育局对学校的高度重视和关心，为黄边小学师生搭建了更广阔的传统文化育人平台，今后，学校将以书法教育为突破口，做到面向人人的美育渗透，进一步提升书法育人的理念和水平，让文化自信的培养在校园文化和课程体系中真正落地。