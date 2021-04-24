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广东省开启2021年“4.23世界读书日”系列活动

2021-04-24 10:29 来源：南方网
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　　阅读红色经典，赓续红色血脉。为迎接4月23日“世界读书日”，广东省各地图书馆、学校结合党史教育，广泛开展了系列读书活动，推进阅读走进千家万户。

　　中星小学以“砥砺前行三十载 奋发有为新时代”为主题举行了系列书香校园活动，弘扬红色文化，倡导红色阅读，积极推动党史学习教育深入师生心灵。

　　在整个书香校园活动中，中星小学师生积极开展形式多样的读书活动。

　　4月20日-4月23日，红色诗歌朗诵比赛将书香校园活动推向了高潮，中星小学全体师生都参与到这场活动中，学生以班级为单位参加诵读比赛，每个班级都为此精心筹备着。各年级的诗歌主题各有特色。1-5年级的诗歌以庆祝建党100周年为主题，这些诗歌大部分都是来自老师、学生、家长的原创。在年级的诵读初赛活动中，全校六个年级的学生真情投入，深情地朗诵。最终各年级选出两个优胜班级参加校区决赛。

　　决赛当天，正是“4.23世界阅读日”这天，红色诗歌朗诵比赛在中星小学东校区小礼堂展开最后的决赛。这次比赛学校还邀请到了著名诗人、中国作家协会会员波儿女士、广东电视台主持人播音指导、国家一级演员、男中低音歌唱家、中国话剧“金狮奖”获得者胡永平先生、广东金话筒获得者王泰兴先生等重量级嘉宾作为比赛评委。此次活动也受到了众多媒体的关注。

　　决赛现场，师生热情高涨，气氛热烈。伴随着激动人心的背景音乐，孩子们用真挚的情感诵读出诗歌的内涵神韵，演绎的经典如诗如歌如画，成为校园一道亮丽的风景线。一首首优美的原创红色诗篇在孩子们的精心演绎下，建校卅载的历史画面，引领全校师生走进时光的隧道，经历了一次历史的洗礼，让诗意徜徉在和雅的校园里。

　　在决赛后，四、五、六年级的四位学生代表朗诵了诗人波儿的诗歌《逆行》。诗歌真挚的情感和深情的朗诵打动了在场的每一个人。小主持随即现场采访诗人波儿诗歌创作的背景，波儿老师表示《逆行》是献给2020年除夕夜最美的逆行者、全国优秀共产党员张忠德医生以及所有最美逆行者的。波儿老师还向中星小学赠送了600册她的诗作《我把愿望放在你那里》。她表示，希望书香能陪伴中星学子健康成长。藉此次书香校园活动的良机，中星小学正式聘请了波儿老师、胡永平老师、王泰兴老师为同学们的校外课外阅读指导及诗歌创作顾问，并颁发了聘书。

　　此次书香校园系列活动的开展受到了全体师生、家长的普遍好评，活动充分发挥阅读的育人功能，促进学生积极开展阅读活动，并且把诵读诗歌的文化种在校园里，让它变成阳光与雨露，滋润着师生的生活，陶冶情操，让校园诗意盎然。

　　广东省各地都广泛开展了书香阅读活动，“广州市读书月”、“书香羊城”、“东莞图书馆世界读书日系列活动”等活动，都积极响应了“世界读书日”走向阅读社会的号召。

　　以阅读促成长，以党史明初心。“世界读书日”系列读书活动，让读者在阅读红色经典的过程中深刻了解党的奋斗历程和伟大成就，铭记奋斗历史，延续红色精神。

编辑： 苏若倩

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