在线教育公司跟谁学宣布更名为“高途集团”

4月22日消息，在线教育公司跟谁学在北京国家会议中心召开发布会宣布，即日起将公司统一更名为“高途集团”。

4月22日消息，在线教育公司跟谁学在北京国家会议中心召开发布会宣布，即日起将公司统一更名为“高途集团”。公司更名后，原K12业务保持不变，仍为“高途课堂”，原跟谁学成人业务更名为“高途学院”，同时高途集团还推出了全新的“高途奇点研究院”。

“名师出高徒，网课选高途。” 目前，高途集团已成长为一家兼具教育基因和科技驱动力的科技教育公司，秉承“科技让教育更美好”的使命，通过大数据、人工智能与在线教育相结合，围绕“大班主讲，小班服务，个性体验”，持续研发和迭代在线直播大班课产品，使学习更加高效和便捷，促进教育进步和教育普惠。

此次公司将“高途”作为统一的公司品牌，将会在未来更加专注地服务学员全周期的在线学习需求。

高途集团前身“跟谁学”于2014年6月由陈向东带领创建，团队成员主要由来自新东方等著名教育培训机构及百度、阿里等互联网公司的核心技术骨干组成。2017年6月，K12品牌“高途课堂”成立，8月公司All in “在线直播大班课”，9月实现单月盈利。2019年6月6日，公司以其品牌名称“跟谁学”成功登陆美国纽约证券交易所，成为中国第一家在美国上市的K12在线教育公司。

目前，高途集团旗下产品主要包括高途课堂、高途学院，覆盖了小学、初中和高中全科，以及成人考研、语言培训、职业资格培训等课程，为用户提供全周期的学习服务。

创始人陈向东：三次“聚焦”，不断重塑自己、定义自己

发布会上，陈向东发表主题演讲，回顾自己创业以来的心路历程以及公司业务不断深度聚焦的发展过程。陈向东表示，在线教育可以让优质教育资源通过科技和网络的力量触达更多学生，是促进教育均衡发展的重要力量。

陈向东总结公司三次“聚焦”，今天2021年的4月份，我们宣布跟谁学这个产品的名字更名为高途学院，我们来看跟谁学的创业故事发现我们在一路走来真的是跌跌撞撞，我们经历了三次重大的聚焦，第一次是我们做了5个to B的业务和一个to C的业务，我们全面聚焦到在线直播大班课。第二次的聚焦是把跟谁学的K12业务和高途课堂的K12业务全面聚焦，聚焦到高途课堂承载我们的K12业务的品牌。第三次的重大聚焦就是今天，面对各位朋友我们的一个宣告，那就是我们所有的品牌的名称全部聚焦在高途的两个字上。。

2017年6月，高途课堂取得连续高速增长，公司开始全面all in “在线直播大班课”，该模式下一名优秀的主讲老师可以同时给成千上万名学生上课，产生强大的规模效益，由此公司实现高速发展。2020年9月，公司将旗下K12业务全面合并至“高途课堂”品牌，这是公司在面对行业快速变化和激烈竞争时做出的快速反应，能够实现有效集中资源优势、全面提升运营效率。

2021年4月，公司决定将所有在线教育品牌聚焦于“高途”，并完成公司更名。对此，陈向东表示，“在三次的聚焦当中我们来看看高途的名字是怎么来的，高途课堂的孵化最初的原点是在2016年，坦率说2016年并没有把商业闭环跑通，就是因为相信，2017年7月找到了一个很好的增长密码，再接下来是当时是四个团队同时做四个板块的突破，有小学，有初中，有高中有学前，还有产品技术团队，我们把它全面融合，成为了高途课堂，组建了新的高途课堂“。

陈向东表示：“我们业务的时候，我们分成了两大块的业务，一块是面临K12业务的高途课堂，另外一块是面对非K12业务的高途学院，我们渴望的是我们能够给学生提供个性化的学习解决方案，通过全学科的多场景，通过名师大班课，通过精准小灶课，通过一对一的辅导全方位的帮助一个人成长为一个更加全面的人，某种意义上说我们希望我们能够再次的定义在线直播大班课。”

高途学院，实现终身学习时代的教育发展

高途集团副总裁祁秀平在发布会上对全新“高途学院”进行了详细介绍。祁秀平介绍，全新的“高途学院”致力于成为“为成年学习者提供专业知识迭代和职业价值提升的在线教育平台”，打造成人终身学习的“充电桩”。

据介绍，当前成人教育需求正呈现井喷之势，以考研为例，2020年考研人数达到了340万，相比十年前，有了将近9倍的增长，通过高途学院内部数据，在职考研的学员数超过了在校生的比例，这意味着很多年轻人越来越多的职场焦虑和压力，开始努力提升自己的竞争力。

目前，高途学院拥有语言培训、财经教育、公职考试、企业管理、出国留学、学习提升等领域的多项在线课程，拥有“全链路专业课程体系”、“专属顾问+金牌规划双师助阵”以及“五位一体课程模式全程伴学”，为学生提供个性化、互动化、智能化的在线学习体验。

高途学院各学科均汇聚了业内一线的老师资源，如考研培训领域的李旭、唐静、宋晨，英语培训领域的耿建超、宋维钢等都是深受学生喜爱的资深老师。

此外，高途学院分别在北京、南京和杭州建立了三大运营中心，各中心将齐心发力，全面加快人才引进与团队建设，凝心聚力将高途学院打造为全国成人在线教育的第一品牌。

高途课堂再次定义K12在线教育，探索“本地化网课”新赛道

发布会上，高途课堂总经理刘威宣布高途课堂将推出下一代在线教育新产品，开始探索“本地网校”新赛道，以持续提升在线教育的产品、教学和服务

据刘威介绍，高途课堂“本地网校”将实现“本地化产品”、“本地化招生”、“本地化教学”和“本地化服务”。本地化网课将促进全国优秀教师的本地化发展，以及清北优秀毕业生的本地化培养，本地在线大班网课也会不断适应本地教学政策、适应本地教学难度，使用本地教材，同步本地中小学教学进度。

针对本地化招生，高途课堂将搭建三个团队，分别是“本地化内容运营团队”、“本地化市场运营团队”和“本地化私域运营团队”，三个团队相互合作，负责用在线的方式持续和客户进行互动，把针对性的内容提供给客户，并可形成本地化招生的小闭环。

刘威介绍，高途课堂本地网课将从初高中课程开始，并在江苏，浙江，广东，山东，河南，陕西，山西，北京等地开始实施。

目前，高途课堂已经在全国各地城市建立了14个城市运营中心，全面招聘当地各岗位优质人才与当地高校的优秀毕业生，为有效实现K12在线辅导的本地化做好了准备。

此前，高途课堂采用“名师授课+双师辅导”的在线直播双师模式，每个学科课程配备一名优秀主讲老师，同时按学生人数比例配备辅导老师在课程前后给学生全面的在线学习服务。目前，高途课堂汇聚了行业内优秀的中小学学科在线主讲老师，如Sam鲍硕煜、王冰、郭志强、付力、胡涛、李军、高明静等老师，他们均毕业于国内外名校，曾执教于一线名校或知名机构，有多年在线教学经验。

2017年，高途课堂在行业内率先开启“在线直播大班课”赛道，并率先实现单月盈利。随后高途集团全面all in 在线直播大班课，实现业绩高速增长，并最终推动公司成功上市。4年后，高途课堂再次引领K12在线教育行业发展，率先开始探索“本地网校”新赛道。

新科技创造“新教育”，高途集团推出“高途奇点研究院”

最后，高途集团首席科学家蒋松宣布推出全新的“高途奇点研究院”，将用“新科技”创造“新教育”，重新定义教学场景、教学内容和教学服务三大场景。

产业互联网时代，科技正在改造一个个传统行业。移动互联网时代到来后，新科技不断出现，5G、AR、VR、人脑科学等快速发展，传媒、电商、出行、餐饮等行业不断被重新定义。教育作为一个古老的行业，最终也必将在新科技的影响下，成为“新教育”。

在新科技方面，高途课堂奇点学院发布三大AI战略：“奇点教室”、“奇点课本”与“奇点辅导”。其中，“奇点课堂”将实现“5G超低延时、超高可用、实现在线课堂完美实时交互”、“AR、VR沉浸式教学体验，做到身临其境”与”人脑科学实现实时海量、深度数据反馈，教学相长”。

“奇点课本”包括“创作平台”、“协作平台”、“迭代平台”，打造类比互联网的内容生态。创作平台基于知识图谱、自然语言处理和计算视觉技术，提供讲义、课件和试卷等各种教学内容;协作平台通过协同办公技术，打造教研、教师和设计之间的共创机制，实现教学内容持续迭代、优化;迭代平台依靠大数据和人工智能，收集学生课内外的真实反馈数据，对教学内容持续迭代、优化。

“奇点辅导”则通过师训、督课、沟通等环节实现类比于互联网的供应链改造，培训高品质辅导老师，打造在线教育的“进修学校”，实现辅导服务的实时反馈，确保教学服务水平，提升服务品质，减少无效打扰。

高途集团作为“科技教育集团”，致力于用“科技让教育更美好”，用科技赋能教育，赋能老师，让在线教与学的老师和学生产生“Engagement度”，从而“激发兴趣，培养习惯，塑造人格”，给予学生良好的在线学习体验，有效提升在线学习的效果与效率。