广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

让孩子们享受阅读的快乐 2021无限极童梦点亮计划启动

2021-04-22 16:10 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　4月21日，在“世界读书日”来临之际，无限极（中国）有限公司携手新浪广东桔子公益，在富有书香气息的广州言几又书店举办了阅读活动，并启动“2021年无限极童梦点亮计划”。出席本次活动的还有来自广州图书馆、广州地铁的嘉宾以及知名旅行博主。

在无限极童梦点亮计划启动仪式上赠送科普读物

　　活动上，无限极还向广州市白云区嘉禾新都学校的孩子们捐赠了科普读物，鼓励孩子们启发思维，从小建立良好的阅读兴趣，以知识改变人生。

无限极童梦点亮计划启动仪式现场与孩子们的互动问答环节

　　这是无限极第二年与新浪广东桔子公益开展“无限极童梦点亮计划”。青少年的健康成长，一直是无限极关注的领域。2015年，“无限极童梦阅读空间”公益项目正式启动，旨在帮助广东江门的乡村学校改善阅读条件，缩短城乡儿童的阅读差距。

工作人员向孩子们介绍图书

　　6年来，“无限极童梦阅读空间”累计走进7所江门乡村学校。除了对旧图书馆的硬件设施进行改造之外，“空间”还配置了儿童书籍、书架、桌椅以及多媒体设备，并投入长期的志愿服务资源，开展形式丰富的读书活动。

新会九子沙小学童梦阅读空间

　　截至2020年12月，“无限极童梦阅读空间”项目累计捐赠图书超过1万册，电脑50余台，受益学生超过1万人次，每名学生每周阅读时长增加2小时。

　　今年，第8所“无限极童梦阅读空间”即将在新会崖门黄冲小学落成。这是一所“蔡李佛拳”武术特色小学。无限极童梦阅读空间将阅读和武术这两种优良的中华传统结合，点亮不一样的“童梦”。

　　除了线下活动以外，无限极还在新浪微博创建了“无限极童梦点亮计划”话题，以“功夫阅读挑战赛”等轻松、有趣的方式与微博网友互动。截至4月21日，话题共吸引了946万人次阅读量。

　　作为一家健康企业，无限极积极倡导健康的生活方式，希望藉此活动，呼吁每一位大朋友、小朋友爱上阅读，享受阅读的快乐，收获平衡、富足、和谐的健康人生。

编辑： 黄绮铌

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第7期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235