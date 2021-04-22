让孩子们享受阅读的快乐 2021无限极童梦点亮计划启动

作为一家健康企业，无限极积极倡导健康的生活方式，希望藉此活动，呼吁每一位大朋友、小朋友爱上阅读，享受阅读的快乐，收获平衡、富足、和谐的健康人生。

4月21日，在“世界读书日”来临之际，无限极（中国）有限公司携手新浪广东桔子公益，在富有书香气息的广州言几又书店举办了阅读活动，并启动“2021年无限极童梦点亮计划”。出席本次活动的还有来自广州图书馆、广州地铁的嘉宾以及知名旅行博主。

在无限极童梦点亮计划启动仪式上赠送科普读物

活动上，无限极还向广州市白云区嘉禾新都学校的孩子们捐赠了科普读物，鼓励孩子们启发思维，从小建立良好的阅读兴趣，以知识改变人生。

无限极童梦点亮计划启动仪式现场与孩子们的互动问答环节

这是无限极第二年与新浪广东桔子公益开展“无限极童梦点亮计划”。青少年的健康成长，一直是无限极关注的领域。2015年，“无限极童梦阅读空间”公益项目正式启动，旨在帮助广东江门的乡村学校改善阅读条件，缩短城乡儿童的阅读差距。

工作人员向孩子们介绍图书

6年来，“无限极童梦阅读空间”累计走进7所江门乡村学校。除了对旧图书馆的硬件设施进行改造之外，“空间”还配置了儿童书籍、书架、桌椅以及多媒体设备，并投入长期的志愿服务资源，开展形式丰富的读书活动。

新会九子沙小学童梦阅读空间

截至2020年12月，“无限极童梦阅读空间”项目累计捐赠图书超过1万册，电脑50余台，受益学生超过1万人次，每名学生每周阅读时长增加2小时。

今年，第8所“无限极童梦阅读空间”即将在新会崖门黄冲小学落成。这是一所“蔡李佛拳”武术特色小学。无限极童梦阅读空间将阅读和武术这两种优良的中华传统结合，点亮不一样的“童梦”。

除了线下活动以外，无限极还在新浪微博创建了“无限极童梦点亮计划”话题，以“功夫阅读挑战赛”等轻松、有趣的方式与微博网友互动。截至4月21日，话题共吸引了946万人次阅读量。

作为一家健康企业，无限极积极倡导健康的生活方式，希望藉此活动，呼吁每一位大朋友、小朋友爱上阅读，享受阅读的快乐，收获平衡、富足、和谐的健康人生。