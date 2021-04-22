越秀区开展中国画名家红色史迹写生活动

近期，广州市越秀区举办了“红色印迹 越秀经典——越秀红色史迹写生活动”。

南方网讯 近期，广州市越秀区举办了“红色印迹 越秀经典——越秀红色史迹写生活动”，展现越秀区红色史迹中的党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，进一步弘扬革命精神，传承红色基因，凝聚奋进新征程磅礴力量。

本次活动由中共广州市越秀区委宣传部指导，越秀区文化广电旅游体育局主办，越秀区文化馆、高剑父纪念馆承办，邀请了来自国内多个省份、港、澳、台中国画名家代表以及岭南画派海外代表，包括老一辈山水画家赵振川、岭南代表画家陈永锵及岭南画派海外代表画家蔡楚夫、林伯墀、陈小容等共约七十位艺术家。活动实地写生地点包括中共三大会址、春园、农讲所等具有代表性的红色史迹，以及改革开放浪潮中的多个“全国第一”，如全国首个灯光夜市——西湖路、全国第一个服装集贸市场——高第街、中国第一展——广交会旧址等。

陕西山水画研究会副主席、长安画派艺术研究院副秘书长李兴吾表示，本次活动很有意义，充分利用地区红色史迹资源，“以画为体，以史为魂”，将党史内容融入到中国画创作中，让每一处红色史迹成为党史学习教育的“活教材”，讲好中国共产党故事，引导群众从美术作品中领略信仰之美，在历史细节中探寻初心使命。

据悉，本次活动是广州美术界近年来规模较大、主题突出的一次大型美术写生创作活动。写生创作完成后将精选百幅优秀作品，从6月开始到7月，在广州市越秀区文化馆、高剑父纪念馆、南粤先贤馆进行展出，并将于江西、河南等地进行大范围、跨区域的省外巡展，展览期间还将举办越秀红色文旅推介会，推广越秀红色文化品牌，促进不同区域的红色文化交流，进一步讲好红色故事、传递红色基因。