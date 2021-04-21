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跋岭南历代书法名家

2021-04-21 15:32 来源：南方网 徐续
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　　岭南自先秦时代迄至近当代，数千年间，书法名家代有其人,其中犖犖大者，足与中原及江左抗衡。黎向群《岭南历代书法名家》一书，论列岭南历代书家达一百二十人，其中最杰出者如陈献章、宋湘、康有为、林直勉、容庚、吴子复，均在书中有精到论述。如论陈献章书法熙熙穆穆，超圣入神，认为陈献章白沙先生为岭南第一位杰出书法家，并引屈大均《广东新语》所云白沙晚年用茅笔，奇气千万丈，峭削槎枒，自成一家。陈献章曾自谓其书法法而不囿，肆而不流，拙而愈巧，刚而能柔，形立而势奔焉，意足而奇溢焉。故献章书法意态飞动，已得古人神髓。又如论宋湘书法明爽豁达，襟抱豪迈，认为宋湘书法各体兼备，但仍以行草为最，风格一如其诗，个性鲜明，其主体风格以雄强豪放为主，并兼有高雅温婉，在岭南书法独树一帜，而影响在岭表之外。并以宋湘为以蔗渣、竹叶作书而自成一格之书法名家。盖宋湘随手取物作书，俱得心应手。宋在惠州丰湖书院澄观楼壁上以蔗渣书写其告别湖山、湖水、湖风、湖花、湖月之五别诗，有峻峭奇气。又宋湘曾登汉阳龟山古琴台，以竹叶蘸墨书写《高山流水》大匾，并即席撰书《伯牙琴台愿壁》古风、流岩而雄浑。丘逢甲有诗云“伯牙台上记留题，更写丰湖五别词。竹叶蔗渣俱妙笔，米颠书法杜陵诗”。以宋词比拟米芾，诗则比拟杜甫，评价极高。又如论康有为书法铁石纵横体势奇，谓康有为书法结体及运笔源出《石门铭》，又吸取《灵庙碑阴》之神韵，不独专一碑一家， 而是博采百家，遂形成“康体”，此自是正论。盖康有为早岁得朱次琦传授执笔法，后以读碑为事，在创作上运帖入碑，能遗貌取神，独自运笔，此为其一生得力之处。康有为书法前无古人，后少来者，故后人视之为拱壁。又如论林直勉人书俱瘦比黄花，谓其隶书笔力雄健，高古厚朴，饶有意趣，并谓现代粤人习汉隶者，以林直勉成就最高。盖林氏对南帖北碑，无不揣摩，以生硬瘦劲为主，其对汉碑，能取其精粹，融会贯通。自出机杆，故其隶书，笔力沉雄，此久有定评者也。又论容庚书法不激不厉，风规自远，谓容氏书法擅楷，行书，尤以金文见长，表现出雍容典雅风格。并谓其金文书法，得力于铜器文字，用笔圆方兼济，轻重疏密有致，皆得体之论。容庚平素不少著作，仅以余事作书，亦足名家，名重南北。殊非虚誉。至于吴子复，岭南名家书中论其书法概括为肃穆气象，顽童旨趣，谓吴子复为当代隶书家，一生致力于汉碑，除研习汉碑之外，不限于一体一格，熔治诸碑刻，形成秀劲古雅风格样式。并谓其研究楷书比习写隶书时间更长，小楷笔意雄浑古穆，气象宏大。盖吴子复受隶书大家林直勉启发 而专意于书法研究一生致力于汉碑，作隶不限于一体一格，熔铸诸碑刻，自成劲秀古雅之面貌。“吴体”隶书影响广东书坛至深，门下弟子甚众。

宋湘对联

秦咢生行书条幅

容庚篆书中堂

莫仲予章草

李曲斋中堂

　　其他如论秦咢生书通津汇最堪师，因秦为广东现代著名书法家暨书法教育家。秦书法溶治百家。博采众长。形成个人面貌，人称“秦体”。秦于甲骨、金文、小篆、隶、楷行、草诸体兼备，并兼擅爨宝子书法。“秦自谓《爨宝子碑》字之美，造型异于历代楷法，其风格韵味则厚抽中内藏大巧，朴实处实蕴华腴， 我酷爱之。秦有行楷《自书诗册》，笺势劲挺，可为其代表作。再如论商承作书法概括为满眼墨蛟蟠，一笔忽飞去，商为著名古文字学家，且为学者书法家，对广东书法贡献良多。商最长于金文，商晚年治甲骨文于一炉，自成体貌，不同凡响。再如论李曲斋书法，谓之恣肆沉雄不让渠，李为当代名书法家，士林推为书法宗匠。其书法篆、隶、楷、行、草兼擅，笔势遒劲，气象沉雄，博采诸家，自成一体，所论并非虚语。再如论莫仲予章草书法为妙笔史游草，莫为诗、书、琴、印四艺俱精学者，而书法更为人称道，尤其是章草首届一指。莫既为章草大师，更兼擅篆、隶、楷、行、草各体。莫仲予素有“广东一宝”之誉“陈永正谓（诗、书、琴、印四艺俱精的，在广东恐怕就只有莫仲予老先生一人了）莫仲予书法自幼从习《圣教序》、《砖塔铭》打出基础，后转学章草，并私淑王秋湄先生，得其峭劲笔法。六十年来熔铸成简古清雅，秀逸洒脱之独特风格，无论在用笔、结体、章法上都能植根于传统，可供后学取法。我与莫仲予数十年交谊，诗书互有切磋。曾在“墙里墙外”书法展共同展出。后莫老仙逝，我有挽联云：“诗海交深，泉阁星沉伤鹤影；寒山依旧，枫桥谁与听钟声”。因莫老从雷南归来后，曾有“天留微命听钟声”之句，钟声即寒山枫桥寺钟也。

　　黎向群先生谓《岭南历代书法名家》一书，“尽可能全面地反映岭南书法家的风貌，以艺术审美标准作为遴选主要依据”.又云:“本书未能尽如人意。”余谓此书已足以反映岭南历代书法家风貌，颇满人意。故为文附于骤尾，尚望方家有以教之。

　　本文作者：徐续（1921一2012），号对庐。广东惠州人。曾任澳门《大众报》副总编辑。生前曾为广东省中华诗词学会常务理事、中国书法家协会会员、广东省楹联学会副会长、广州诗社及荔苑诗社、广州日报书画院的顾问。著名诗人、文史专家、书法家、老新闻工作者，数十年从事新闻及文史工作，勤于笔耕，留下大量文稿。其涉历各地山水名胜所作之记述，已汇编成多本专著，著作有《广东名胜记》、《岭南古今录》、《对庐诗词集》、《对庐联语》、《苏轼诗选》、《黄花冈》、《广州棋坛六十年史》、《弈林野史》、《徐续书法》等。

　　黎向群，书法史副研究员，广东文艺职业学院图书馆馆长，中国书法家协会会员、广东省书法家协会理事、广东省书法评论家协会副主席、岭南印社副社长等。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《岭南历代书法家研究》《小闲字课》等。编著《岭南书论》《广东书坛四十年》等。(以上介绍为著作作者简介)

编辑： 罗予岐

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