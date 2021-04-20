广东工业大学华立学院：智能搬运机器人搬回广东省一等奖

华立机电工程学院组织的5支队伍最终取得了一等奖1项，三等奖3项的好成绩。

第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛广东省分赛由广东省教育厅主办，华南理工大学承办。本届竞赛指导思想为“重在实践，鼓励创新”，以“守德崇劳工程创新求卓越，服务社会制造强国勇担当”为主题，面向适应全球可持续发展需求的工程师培养，服务于国家创新驱动与制造强国战略，强化工程伦理意识，坚持基础创新并举、理论实践融通、学科专业交叉、校企协同创新、理工人文结合，打造具有鲜明中国特色、世界一流的工程实践与创新教育体系，全面提升工程人才培养质量，推动建设宏大的知识型、技术型、创新型劳动者大军。

4月17日、18日，在广东工业大学华立学院领导及各个部门的大力支持下，机电工程学院组织的5支队伍（智能搬运机器人3支队伍，生活垃圾智能分类2支队伍）在华南理工大学参加比赛，最终取得了一等奖1项，三等奖3项的好成绩。

机电工程学院带队老师和参赛学生

获奖作品

获奖情况

一等奖

智能搬运机器人-CPU战队

——曾焕凯、陈威宇、彭东城、黄杰烽

三等奖

智能搬运机器人-无极战队

—— 黄宇钧、黎伟健、谢辰思、马清清

三等奖

生活垃圾智能分类-美少女战士队

——汤耀森、刘烽、李杭徽、郭恒嘉

三等奖

生活垃圾智能分类-记得想我队

——尤海正、邱浩玮、陈涛、刘锦龙

指导教师

朱颖、张亚婉、唐艳凤、叶烁、莫浩明