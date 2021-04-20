一名警校生的自白:肩负起新时代赋予警校生的责任和担当

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曾之扬是一名中国人民公安大学20级的学生，他积极投身于党史学习教育活动，积极参加公大组织的党史知识竞赛活动及“百名公大人重温百年党史”活动，原创视频“广州起义红色之旅”讲述了广州起义的历史意义和广州起义纪念馆及广州起义烈士陵园的故事，发表在公大团宣党史学习专栏上，以弘扬革命精神、传承红色基因，受到了公大全校师生和广大网民充实肯定和广泛好评；他参加公大举办的“跟着总书记学党史”党史故事征集活动，撰写了《“赶考”之路永远在路上》党史学习论文拟收录公大专刊及权威杂志刊物上；他参加全国学联主办的“学校共青团”号召以讲述党史故事，再现历史场景，传承红色基因为主题的“青春向党 奋斗强国”原创视频征集活动，积极传承红色基因，弘扬传统文化。

党史学习教育活动开展以来，他积极响应党中央的号召，并且与时俱进、开拓创新，把自己之前创建的个人微信公众号名称变更为“史鉴今守初心”，自更名之日起发表原创党史学习教育专题文章多篇，相继发表传承红色基因系列文章十多篇，收到关注、阅读、点赞、在看、分享的人数累计超过万余次，受到广大网民的热议与好评。专题文章发扬红船精神、井冈山精神、延安精神、西柏坡精神、苏区精神、抗战精神、抗美援朝精神、两弹一星精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神等中华民族精神，弘扬民族精神，传承红色基因，做到以史鉴今、不忘初心，以史砺今、牢记使命。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。结合党史教育学习，他努力投身于践行社会主义核心价值观的服务活动，热心公益、扶贫济困。2021年“春节”来临之际和学雷锋纪念日，他用自己勤工俭学的收入为孤寡老人献上爱心“福”字、水果、茶叶、牛奶等慰问品和慰问金。为此，广州市荔湾区怡康老人院对他的爱心之举进行了表扬，并以“表扬信”的形式致中国人民公安大学以示感谢。曾之扬的一系列先进事迹以题为《千锤百炼铸警魂，担当奉献颂青春》的文章发表在《时代人物》杂志上，广东省委宣传部主管的广东省委机关网，即南方报业传媒集团主办的广东媒体融合第一平台的《南方新闻网》、中国人民公安大学国家安全学院官微等也专门报道了他的好人好事。

历史是最好的教科书,党史是最好的营养剂。在中国人民公安大学组织的弘扬社会主义核心价值观，传递社会正能量的“忠诚杯”辩论赛中，他从学校32支初赛队伍里一路过关斩将，最终挺进决赛，并在决赛中荣获个人最高荣誉“最佳辩手”称号。同时，他撰写的《让生命之花绽放》的文发表在《青春岁月》上，《让青春与新时代共进》的政治论文发表在《文存阅刊》上并荣获优秀论文一等奖。

曾之扬同学表示，在今后的学习生活中，我们警校生要做到不忘初心，坚定理想信念；牢记使命，努力肩负起新时代赋予警校生的责任和担当；砥砺前行，成为一名德智体美劳全面发展的共和国预备警官；不负韶华，在中华民族伟大复兴的历史征程上谱写壮丽华章，以优异成绩为建党一百周年献礼！