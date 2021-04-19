暨大附属实验学校落户增城，打造国际化新型学校

院士领衔指导！

4月17日下午，广州市增城区暨南大学附属实验学校签约暨揭牌仪式在新塘镇举行，这是暨南大学和广东名可名教育投资有限公司在广州市增城区合作创办的一所国际化民办学校。

充分发挥暨南“侨校”特色

打造国际化新型学校

暨南大学党委书记林如鹏教授表示，暨南基础教育办学已有63年，近年来，学校努力打造暨南基础教育品牌影响力，为国家基础教育事业添砖加瓦。本次暨南大学携手广东名可名教育投资有限公司共同创办广州市增城区暨南大学附属实验学校，将秉承暨南大学“忠信笃敬、知行合一、自强不息、和而不同”的精神，充分发挥暨南“侨校”特色，打造一所更国际、更卓越、更美好的国际化新型学校。

广东名可名教育投资有限公司董事长张庆权表示，广东名可名教育投资有限公司多年来专注于教育投资运营管理，这次在增城区委、区政府的大力支持下，与暨南大学合作办学，是公司发展的一个重大机遇。公司将全力以赴，参照广东省一流学校的办学标准，努力营造环境优雅、设施完善、质量卓越的现代校园。

暨南大学附属增城实验学校校长吕军介绍了学校理念和特色，学校推行“成就每一个人”的办学理念，根植中华优秀传统文化，吸纳西方教育之精华，走“文化立校、质量强校、品牌名校”的发展道路，致力于创办具有传统文化特色和国际化特点的品牌学校。学校拥有强大的专家顾问团队、专业的中方教师团队和外籍教师团队，构建了基础型课程、拓展型课程、探究型课程三大课程体系。

敦聘专家委员会指导

调动大学资源支持基础教育全面发展

活动现场还举行了暨南大学基础教育专家委员会敦聘仪式，中国科学院院士、神经解剖学专家苏国辉院士，广州市第十五届人大代表、全国民办教育协作创新联盟副秘书长续红，中国男子短跑运动员、暨南大学体育学院副教授苏炳添，中国数学奥林匹克高级教练员顾滨，暨南大学艺术学院副院长朱圭铭教授等五位专家学者、名人名师成为暨南大学附属增城实验学校顾问，为学校助力护航。

林如鹏书记指出，暨南大学增城附属实验学校将与暨南基础教育系列学校在基础教育领域共享暨南基础教育专家委员会的指导，并且在教育资源引入、教师培养、课题研究等方面展开深度合作，进行资源统筹，优势互补，构建暨南基础教育集团品牌。学校充分调动大学资源支持基础教育的全面发展，希望双方以此为契机，充分发挥校企合作的制度优势，在推动粤港澳大湾区教育融合发展、服务粤港澳大湾区建设方面发挥示范引领作用。

中国科学院院士、暨南大学基础教育专家顾问主席苏国辉院士表示，暨南大学“基础教育专家委员会”是由学术、体育和艺术等领域的专家、暨南大学附属实验学校校长及骨干教师共同组成的一个团体，致力于为暨大系附属学校的学生提供高起点、高标准的学术素养教育，打造小学、中学、大学贯穿式教育模式，同时也为教师团队和附属学校发展提供专业建议和深入的支持。

苏国辉院士对暨南大学附属增城实验学校的办学理念表示认同。他认为学习本身是快乐的，在少年时代，会“玩”比会学习更重要，在“玩”中学，在“玩”中学会探究。暨南大学增城附属学校给孩子们开辟机器人教室、天文教室、物理化学实验室、AI智能馆等，能够极大地激发孩子们的创新精神，让它转化为孩子们成长的目标。

落户增城促“教育强区”

建设大湾区基础教育标杆示范学校

增城区教育局李宪明局长表示，近年来增城区教育局把办好教育作为促进全区经济社会发展的一项基础工程和民生工程，近五年来，增城区已投入教育经费超过238亿元，为区教育发展提供了坚实的财力保障。为满足增城区居民对教育的多元需求，实现从“有学上”到“上好学”的愿望，增城区教育局积极探索和创新合作办学的新模式，大力引进优质资源与开展合作办学，增城名校落户遍地开花。他希望广州市增城区暨南大学附属实验学校这所高起点、高标准、高质量的国际化学校，能够成为增城区乃至大湾区基础教育标杆示范学校。

增城区人民政府林怡辉副区长指出，暨南大学附属实验学校落户增城，有利于促进暨南大学与增城区产学研融合，推动增城区创新驱动能效和人才培养持续提升，是打造“教育强区”的有力举措。同时，这也是增城区聚焦民生福祉，提升市民获得感幸福感的一次新尝试。增城地处粤港澳大湾区陆地“几何中心”，是广州东部最具有发展潜力的“投资热土”。广州市增城区暨南大学附属实验学校落户新塘，让群众在“家门口”就能享受多元优质的教育服务。

今年9月开学，招收小学初中1100人

课程涵盖基础型、拓展型、探究型三大体系

暨南大学附属实验学校位于广州市增城区新塘镇，紧邻地铁13号线新沙站，总占地面积12万平方米，总建筑面积10多万平方米，总投资5亿人民币，学校预计今年9月正式开学。学校已经开通入读意向登记，预计今年招生1100人，目前招收小学、初中阶段学生，根据不同的家庭需求，提供住宿、走读、走读晚托三种就读方式。

据悉，暨南大学附属增城实验学校注重学生的全面发展，为学生提供多样的课程与成长支持，构建了基础型课程、拓展型课程、探究型课程三大课程体系，设置了语言类、运动类、艺术类、科技类等几十余种选修课程，在确保学生共性发展的同时，根据学生不同的学习特点、兴趣和需求培养学生的特长，让学生在多元化的课程中享受学习，发展特长。此外，暨南大学附属增城实验学校注重营造环境氛围，按照广东省一级学校建设标准建设办公楼、教学楼、综合楼、运动中心、图书馆、AI馆、艺术馆、科学馆、400米和200米两个塑胶运动场等，全力为孩子们构建一个安全舒适的教育乐园，成为孩子们快乐学习的王国。