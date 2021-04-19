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广州商学院：坚持交叉复合，突出能力培养，服务地方经济

2021-04-19 11:39 来源：南方网
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　　一直以来，广州商学院坚持以人才培养为中心，主动服务区域尤其是服务广州经济社会发展，积极开展产学研合作教育，深化人才培养模式改革，不断培育应用型人才培养特色。

　　创新“新商科+泛ICT”特色专业群建设，探索高素质应用型人才培养新路径

　　2020年8月，广州商学院与华为共建华为ICT学院，并依托华为ICT学院，打造“新商科+泛ICT”特色专业群，实施“理论教学+实习实训+企业实战”教学模式，将华为国际职业认证体系纳入教学过程，着力培养具有产业实践技能和华为国际认证，适应区域经济社会发展及ICT产业链的高素质应用型人才。

　　学校根据大湾区发展需求和优势，已将智能科学与技术、数据科学与大数据技术和软件工程三个专业建成人工智能、大数据和云服务方向“云与智能”专业群。预计“十四五”期间，逐步建成空间安全、金融科技等专业群，逐步培育重点突出、特色鲜明且适应区域经济社会发展的特色专业群，提升学校专业竞争力。

　　据悉，学校在已投入1000万元进行人工智能、大数据、华为云实训室建设的基础上，未来2年将持续投入3000万元以上，引进华为技术有限公司上下游企业、华为培训机构，推进基于鲲鹏+昇腾“智能基座”的人工智能、大数据、云计算等实训室与科技园实战基地建设，打造实体性应用型人才培养创新平台。

华为ICT实验室

　　“六位一体、交叉复合”，培养区域尤其是广州经济社会发展需要的高素质应用型人才

　　学校以“六位一体、交叉复合”为推进新商科建设的顶层设计，从办学指导思想和定位、学校层面规划、专业层面规划、专业教学质量标准、专业人才培养方案、课程标准（教学大纲）“六位一体”对专业建设进行了系统设计，层层落实办学目标，对接广州产业设置专业方向，开设“专业组选课”，旨在发挥学校经济、管理学科综合优势，加强学科交叉融合，充分利用学校教学资源，创新人才培养模式，培养高素质应用型人才。

　　目前，学校已形成了以管理学、经济学为主，文学、法学、工学、艺术学协调发展的学科专业布局。通过学科的交叉融合，形成合力，充分利用学校教学资源，建设新商科，培养复合应用型人才。

　　如经济学与工学融合，在互联网金融专业设立金融科技方向；文学与经济学、管理学融合，在日语专业设立国际贸易方向和商务翻译方向等，培养区域尤其是广州经济社会需要的高素质复合应用型人才。

学校与中国建设银行共建产教融合基地

　　校政行企协同育人，服务区域经济社会

　　学校坚持以社会需求为导向设置与建设学科专业，立足服务区域经济社会发展，突出应用型人才培养，强化政校行企协同育人，推进产学研用合作教育，积极探索地方应用型本科院校转型发展之路。学校积极与政府、企业、行业协会等共建产业学院、合办专业、合作建设校内实验实训室与校外实践教学基地、协同推进技术研发和开展社会服务。

中新广州知识城公共法律中心在广商揭牌成立

　　目前，广州商学院与广州黄埔区司法局、法院合作，在校内共建广州市黄埔区人民法院九龙法庭、广州市中立法律服务社黄埔区工作站、中新广州知识城公共法律服务中心等，学生在校期间即能通过实践平台提升服务区域经济社会能力。2019-2020年，广州市中立法律服务社黄埔区工作站、中新广州知识城公共法律服务中心接待法律咨询1131次。2020年，九龙法庭审理案件600多件。

　　学校与行业企业共建创客空间、建行E银行、网络创业孵化基地等校内实践平台，其中省级大学生实践教学基地11个，为学生见习、实习和就业等提供了良好的平台；建有校外实习基地234个，培育创新创业项目61个。

创客空间

　　学校与政行企合作共建课程，立项建设社区矫正制度与实务、首饰材料与加工工艺、投资银行学等11门课程。学校艺术设计学院建有家居产品设计工作室等7个工作室，与企业合作设计项目60多项，其中55个作品被企业采用。

与政行企合作共建11门课程

　　近年来，广州商学院的人才培养质量稳步向好，学生专业能力不断提升，办学成果得到了社会各界的广泛认可。2014-2020年，该校学生获省级以上学科专业比赛奖项991项，2471人次，其中国家级300项910人次、省级691项1561人次；获大学生创新创业项目248项，其中国家级47项。共有602名学生升读国内外硕士。

　　2014-2020年，学生体质测试合格率均在88%以上；学生参加校外体育比赛获国际级奖项1项、国家级奖项65项、省级奖项133项。

　　生源质量稳步提升，招生录取分数线逐年提高，2014-2020年文理科录取分数线均超出省控线。

2014-2020年文科录取分数线

2014-2020年理科录取分数线

　　毕业生就业充分，就业质量不断提升。毕业生就业岗位与所学专业相关性较高，70%的学生到专业对口岗位就业。就业岗位适应性强，用人单位对毕业生岗位适应满意度在94%以上，就业流向基本符合办学定位，其中46%左右毕业生就业在广州，93%左右在广东省内就业。

2018-2020年用人单位对毕业生总体满意度 

　　人才培养是一个驰而不息的过程。道艰且长，行则将至。未来，广州商学院将进一步加强内涵建设，促进学校教育教学质量稳步提升，朝着将学校建设成为有鲜明办学特色、有较强教学实力并有一定服务社会能力，居国内同类地方性民办院校先进行列的应用型本科院校”的战略目标努力迈进。

编辑： 罗予岐

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