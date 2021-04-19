为梦想插上翅膀，大墩中学学子开启科技研学活动

4月15日，大墩中学八年级创新班的同学们以“科技改变生活，学习创造未来”为主题，走进广东能飞航空、广州极飞科技，去探索无人机科技，去寻找科技如何赋能农业。

读万卷书，行万里路，会学习会生活是佛山市顺德区大墩初级中学的文化特色。大墩中学多年来强调“最美的课堂在路上”，研学旅行对同学们的成长特别是对学生的眼界、胸襟和情怀都有着积极的影响。在这种理念下，大墩中学多年以来一直积极开展研学活动，让同学们在体验中学习，在感悟中成长，更加认识自我，规划自己人生的理想。

4月15日在X少年研学机构的组织下，大墩中学八年级创新班的同学们以“科技改变生活，学习创造未来”为主题，走进广东能飞航空、广州极飞科技，去探索无人机科技，去寻找科技如何赋能农业。

在本次活动中，同学们第一站前往广东能飞航空，在能飞航空系统地学习了无人机有关的知识，并了解到无人机已经被广泛应用在诸多领域，比如搜索营救、交通监管、资源勘探、边防巡逻、森林防火、气象探测、电力巡检等方面，无人机都颇具优势。

据介绍，能飞航空是一家专业从事工业级无人机与空间数据产品研发生产及无人机培训的高科技应用企业，践行“传授无人机文化与技能，以无人机技术推动生产大数据的采集和应用，推动生产工具及生产方式的改革”的发展理念，积极推动无人机在各行业的应用发展。

同学们动手组装自己的无人机，看到自己组装的无人机能飞上天

在下午的研学活动中，同学们来到了极飞科技。同学们跟着极飞学院老师参观了极飞科技的产品展厅、测试基地、X空间、办公环境等，同学看到了四旋翼农业无人机P40、P80，两旋翼农业无人机V40，农业无人车R150，农机自驾仪，农田气象站，土壤监测仪等先进设备，并进行了两旋翼农业无人机V40、农业无人车R150播撒版的深度体验，现场大开眼界，劲爆全场。

产品线讲解

2007年，一群热爱飞行的极客，创办了极飞科技的前身XAIRCRAFT，专注于无人机、 无人机飞控系统的研发以及“为技术找行业”，探索无人机在科考、巡检、搜救、物流等行业的应用。2014年XAIRCRAFT正式更名为“极飞科技”，专注农业，“为行业找技术”。目前极飞科技布局了六大产品线——农业无人机、农业无人车、农机自驾仪、遥感无人机、农业物联网和智慧农业系统。

据介绍，截至2020年12月，极飞已经将6.6万多台农业自动化设备铺设到了全球42个国家和地区的田间地头，服务超过931万农户、7.8亿亩次农田。

“科技是这个时代最大的公益，社会责任即是极飞的主营业务。”极飞科技一直践行着企业社会责任，热衷于公益事业。本次研学活动，极飞科技联合大墩中学开展的教育公益活动，来助力教育事业的蓬勃发展。

农业无人机演示及讲解

“V40农业无人机的两旋翼的结构设计让风场的利用率达到100%，搬运体积减小至三分之一，价格降低了三分之一，还可以实现喷洒、播撒、测绘三项功能。”极飞学院老师在讲解中谈到。R150农业无人车的播撒版，配备220升容量料箱，正常作业可以实现一小时的播撒量高达2.6吨。先进的设备、一流的技术，使同学们对科技+农业的印象发生翻天覆地的转变。

“哇，原来农业科技公司也这么酷，这就是梦想的力量”。同学们表示，这次研学给他们带来很大的启发，深入走进企业与研发、测试大哥哥面对面交流，知识从课本走到实践，领悟起来更加生动有趣。作为大中人，他们将更高的要求自己，主动学习，积极参加实践活动，不断提高自身的素养和能力，力争为国家未来的发展贡献自己的一份力量。

大墩中学校长章小卫表示：“通过研学活动让我们初中学生了解最前沿的科技，培养对科技、信息的一种认知，能够对我们国家的科技产生一种自豪、一种追求，对学生今后的学习能够起到一个促进作用，为学生美好的未来奠定坚实的基础。研学课程作为一种行之有效的学习方式，能有效补充传统课堂无法学到的知识。接下来大墩中学也会继续坚持下去，打造出具有大中特色的最美课堂。”