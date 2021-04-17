千锤百炼铸警魂，担当奉献颂青春——一位中国人民公安大学学子之所思

他将青春化作力量，将梦想照进现实

青春因勇于担当而伟大，青春因积极奉献而精彩。本文的主人公曾之扬，是一名中国人民公安大学国家安全学院的学生，他有一颗赤诚之心，这颗心因心系同学和群众而跳跃，因服务同学和群众而滚烫。他用一颗热忱之心、服务之心，想别人之所想、急别人之所急、做别人不愿做，他将青春化作力量，将梦想照进现实。在他最美的年纪以梦为马、不负韶华，挥洒着自己的青春和热血，敢于担当、不负使命，助人为乐、无私奉献，热心公益、扶贫济困。

敢于担当、不负使命。曾之扬于2021年1月4日至2月14日在广州市公安局荔湾区分局茶滘派出所参加社会实践，期间于2021年1月4日主动请缨参与派出所办案组民警对广州市海珠区涉毒嫌疑人李某进行抓捕，他严格遵守公安执勤的规章制度，认真履职，积极配合并协助办案民警一道将吸毒嫌疑人李某顺利辑拿归案。

2021年1月12日，该生积极参加茶滘派出所联合分局治安大队组成的行动组，对隐藏在茶滘派出所辖区内居民楼中的涉黄窝点展开清查打击行动。经过3小时的蹲守，抓捕时机成熟了，行动组对该窝点发起总攻，在抓捕过程中，鸡头王某通过事先准备的阳台防盗网龙洞，跳楼逃走，公大见习生曾之扬及时赶至楼下并协助民警当场抓获，行动组先后在合兴苑小区周边抓获莫某等4名已经完成了卖淫嫖娼行为的违法人员，现场缴获已使用及未使用避孕套一批，微信及支付宝收款二维码等涉案物品一批。

团结友爱、助人为乐。公大学子为全力以赴练就过硬本领，除了抓住课堂时间进行学习和锻炼外，还经常利用课余时间做引体向上、俯卧撑、跑步等方式增强自身体能。然而，2020年12月5日国家安全学院20级情报三区的易子康同学在进行日常引体向上锻炼的时候，不慎从杆上跌落，并导致脊椎骨突摔裂。事情发生后，曾之扬、刘华强、徐子豪、孟庆宇、吴骐骥、易子安等同学立刻将受伤的易子康同学送往北京市大兴医院进行医治。尔后，他们一次又一次送易子康去医院进行检查和治疗，帮他拿药、打水、买饭。易子康在宿舍住的是上铺，因受伤无法爬上去睡觉，曾之扬同学“想同学之所想、急同学之所急”，主动将自己的下铺腾出来给易子康住，并且一直操心着易子康同学的康复情况，有空就陪易子康聊天，安慰他，帮助他，给他打水送饭。

热心公益、扶贫济困。“高楼大厦都是一砖一石砌起来的，我们何不做这一砖一石呢！”曾之扬把雷锋的这句话当作开展公益事业的灯塔，他说：“每个人都可以做公益事业的一块砖，只要你愿意，每个人都能像雷锋那样做一块砖，哪怕是一粒沙。”因为所有的爱都是有温度的！曾之扬同学积极践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义精神文明，传递社会正能量，在2021年“春节”来临之际和“学雷锋”之日，在广州市荔湾区怡康养老院院长的陪同下，两次参加了该养老院的扶贫助困活动。曾之扬同学用自己勤工俭学的收入为孤寡老人献上爱心“福”字、水果、茶叶、牛奶等慰问品和慰问金，并且非常关心老龄人在生活和生理上遇到的困难。为传递爱心、弘扬正能量，广州市荔湾区怡康老人院对曾之扬同学的爱心义举进行了表扬，并以“表扬信”的形式致中国人民公安大学以示感谢。