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白云鹤北创意干花相框DIY活动，推动垃圾分类新时尚

2021-04-16 15:24 来源：南方网
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　　南方网讯(记者/黄绮铌 通讯员/温晓悦)为扎实推进垃圾分类、文明创建等志愿服务工作，进一步弘扬垃圾分类新时尚，4月8日，白云鹤北社区开展了“垃圾分类自然环保·干花相框”的DIY活动，来自鹤边镇泰小学的20多名学生和鹤北社区的10余名居民参与了此次活动。

　　活动现场，资深导师兔妈妈首先通过趣味的方式给大家科普了垃圾分类小知识。兔妈妈结合垃圾分类趣味卡片、宣传栏图解，以深入浅出的方式介绍了厨余垃圾的处理和变废为宝的知识，教导大家如何合理利用发酵化肥养花护花。通过老师的耐心讲解，学生和居民都进一步了解了干花的形成与由来，以及干花与垃圾分类之间的联系。随后，学生和居民更一起动手制作一幅属于自己的干花画。鲜花虽美，总会凋谢。当时间无情流逝，沉淀下来的，才是经得起考验的美。制作干花画活动意义深远，参加活动的学生纷纷表示，干花画很美，自己动手制作的过程非常有趣，也学习到了许多环保小知识，活动结束后，也要教家人和朋友制作干花画，共同保护我们的美好家园。

　　垃圾分类始于心，持之以恒践于行。据活动负责人介绍，干花也叫永生花、保鲜花、生态花，国外又叫“永不凋谢的鲜花”。干花是将本应成为厨余垃圾的鲜切花资源利用，经过脱水、脱色、烘干、染色等一系列复杂工序加工而成的。无论是色泽、形状、手感几乎与鲜花无异，它保持了鲜花的特质，且颜色更为丰富、用途更高，并节约了资源，促进了环保。通过这次DIY活动，能够让学生和居民更好第体验环保节约，进一步宣传了垃圾分类，引导大家从日常小事开始，积极践行绿色生活和绿色消费，实现教育一个孩子、影响一个家庭、带动一个社区的环保目标，将推动鹤北社区建设更加和谐宜居的生态环境，让人们的垃圾分类从口号变成习惯!

编辑： 罗予岐

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