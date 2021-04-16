让学生兼顾梦想与学业 云南这所高职院校推行双学分制改革成绩斐然

这样的弹性学制，让学生掌握了学习的自主权。

小陈是云南林业职业技术学院大一的学生，按常规来说，他还有两年毕业，但他从小有个当兵的愿望，进入大学校园后，这个愿望更强烈了。导师知道他的愿望后，支持他保留学籍去追逐梦想，然后再回到学校继续完成学业，这在学校弹性学制的管理范围内。

在云南林业职业技术学院，像小陈这样中途暂时放下学业去追逐梦想的学生很多，有的学生去创业，有的去参加社会实践，有的去当兵，然后再回来完成修读；还有的学生因为提前修完学分，两年就毕业并被企事业单位签约了。这得益于学校推行的学业+素质双学分制下的弹性学制。

可以弹性选择什么时候读完大学

三年制在校修读年限为2～5年，在修读年限内学生可以通过休学或保留学籍的方式去实现梦想、完成其他职业规划，完成后可继续回来完成学业，学习优秀的学生可以提前毕业，家庭困难的学生可以通过休学进行创业或通过半工半读的办法，来分解学费负担。

这样的弹性学制，让学生掌握了学习的自主权。当然，这只是学业+素质双学分制下的教学管理模式中的一小个方案。

在学习选择中融合理想和职业规划

如果某位学生的梦想是唱歌，而选择的专业是林业病虫害，这两者看似风马牛不相及，但没关系，学生的需求，会有回应。学院会为学生提供专业的音乐辅导老师，还会为学生提供各种展示才华的平台和机会。

此时，学校由管理方转变为了服务提供方，教师由知识灌输者变成了学生所需的知识服务提供者，使教学变成了为学生成长提供的服务。学生在多种多样的教学服务中，根据自己的需要选择服务内容，在学业导师的指导下制定清晰的职业规划，选择喜欢的专业、喜欢的课程、喜欢的教师、合适的上课时间等。学生不再仅为文凭去应付三年的学业，而是在学习中融合了自己的理想和职业规划。

从入学到毕业，信息平台为学生画像

从新生入学→学籍注册→教学计划管理→排课选课→成绩管理→考试管理→重新学习→成绩查询→毕业审核，学院的分制教务管理信息平台对每一位学生进行画像。再根据画像完善学生的学业、素质、思想、心理、身体等分析，有的放矢地为学生提供服务，也便于学生进行自我管理。

给学生感官刺激，原来学习是要付费的

据悉，该院采用学分制收费，给了学生直接的感官刺激——原来学习，是要付费的。同时，学习不认真，考试不合格需要重新学习课程并缴纳重新学习的费用，以此提醒学生，不管选择什么课程，都有时间成本和经济成本。

在学业导师的指导下制定精准的职业规划和学业规划，慎重选课，明确自己究竟想学什么，要学什么，学什么更加值得。这让绝大部分同学不再采取无所谓的态度选课，更不会像去大街上买白菜一样随便选课，一定程度让学生端正了学习的态度。

面临学生挑选，教师须不断修炼

学分制下，教师面临学生的挑选，绩效与学生数量和学生评价为依据，为了吸引更多的学生，教师加强教学研究、改进教学方法、提高授课质量，提升教学水平，师生关系融洽，教师教学水平提高。

双学分制改革的10年探索

2007年，该院开始进行学分制教学改革，2010年全面试行学分制；2015年6月首家通过云南省教育厅关于学分制备案，同年全面实行学分制；经过四年的成果检验，2019年首家通过云南省发展与改革委员会、云南省财政厅、云南省教育厅学分制收费备案审核，成为云南省唯一一家通过学分制教学管理和学分制收费管理的高职院校。

经过10年的改革探索和实践，该院取得了教育教学和人才培养的良好效果，引领了高职院校学分制改革的范式研究和实践。

云南网通讯员 楠林职 （云南林业职业技术学院 供图）