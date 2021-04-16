为新中国农村留历史画卷——长篇小说《白牯牛潭》作者崔世雄访谈

这是一部农村题材的小说，它描述了长江边的洪湖岸边一个乡村，新中国成立后二十年的发展探索的历史故事。

最近，军人作家崔世雄以近古稀之年出版长篇小说《白牯牛潭》。这是一部农村题材的小说，它描述了长江边的洪湖岸边一个乡村，新中国成立后二十年的发展探索的历史故事。

作者崔世雄出生在洪湖岸边，从军40余年，2008年退休后，披历十载，创作了这部七十多万字的鸿篇巨著。小说截取1949年、1959年、1969年三个不平凡年份的横断面，讲述一个乡村、两个家族、三代人的故事，全景式地再现了新中国农村二十年的真实面貌。小说由天津人民出版社在今年六月出版后受到好评。近日，记者对作者进行了专访。

记者：您为何在退休3年后，又重新开始拿起笔进行这样一个长篇的创作？

作者：起因很简单，那是2011年，我退休后去女儿家小住，每有闲空就给孩子们讲我的家乡洪湖、讲我儿时的故事。他们怂恿我写出来，留给后人一个念想。我随口应承下来，开始写作儿时在农村生活的片段，当时只为博得孩子们笑笑而已。

后来，我回洪湖农村老家，农村老干部对我说，你在外面当多大的官，挣多大的钱，都不稀罕，只稀罕你写写我们跟共产党在乡下干了的一生，免得后人淡忘了、埋没了，也别让坏心人抹黑了擦不去。这些话深深震撼了我。

于是，我产生了一股冲动，写一部家族在新中国农村的奋斗史发展史，为家乡父老留住那难以忘怀的岁月。所以，我在本书的扉页上题词：“谨以比书，献给新中国的翻身农民、农村干部，以及那个年代在农村长大的孩子们！”当然，我也没有忘记给我的后人留下念想，在底页上给孩子们写了留记。

记者：您17岁离开老家，参军后再也没有回到农村，逐渐远离了农民生活，却挑选农村题材进行小说创作，您是如何克服创作中的这一困难以达到小说创作的“历史真实”的？

作者：我参军后离开了农村，但是一个人青少年时期成长的经历往往是他人生中最为深刻的记忆，我18岁之前一直是在农村生活，早年的农村生活已溶化在心。入伍后也时常回家休假探亲，伴随家乡父老一同走过那些难忘岁月。特别是退休后进入写作期间，我五次回家乡体验生活，走访了上百位老人和儿时伙伴，查阅了新中国成立后的洪湖报和县区政府工作通讯，研读了县乡镇地方志，甚至找寻到老会计的原始账本，核准社队粮棉油产量和社员工分值、分红等数据。

为了比较分析，我和战友还驱车上万里，实地察看了江苏、河南、山东、辽宁等各具特色的乡村建设。可以说，这虽然是一本小说，但较真实地反映了那个历史时期的农村情况，具有一定的史料价值。

记者：据说这部小说创作进行了近十年，您能给我们分享一下您的写作过程吗？

作者：从2011年拟定创作提纲，至2020年6月出版，历经十年，这是一个痛苦并快乐着的过程。构思，把50多个有名有姓的人物及其相互关联和经历的故事描述出来，是一件痛苦的事，冥思苦想是轻的，有时甚至痛不欲生。一旦理清了思路，则欢喜若狂，下笔千言而无以为阻。

为了潜心写作，2017年夏秋，我躲进四川青城山老林子，关了手机，中断与外界的联系，四个月足不出户。2016年初春，我回老家乡下，为了体验书中主人公窦先智丢田复得的狂喜，我一头扑倒在残雪犹存的水田里，两手插进冰冷的泥土中，喃喃呼唤“我的田！”随行的堂弟吓得高喊“救人”，以致后来家乡传说“这娃儿写书写疯了”！

记者：小说三个部分，写了三个年代，你这样的结构设置想表达一个什么样的主题？

作者：老实讲，动笔前，我并没有一个明确的主题，只是按照人物的命运遭遇和事件轨迹自然写下去，反映那个时代中国农村真实的面貌、中国农民真实的生活。

选择这几个时间节点，主要是觉得这几个年代在农村发展乃至中国历史发展中具有重要的意义，能够更好地反映时代的变化。

我只是写了我熟悉的人和事。但是，这些人和事不是孤立的抽象的，它离不开社会大舞台。窦先智这个主要人物，足不出区县，身为小队会计，缺点不少，错误不断，但是，读者在看了他抓逃除奸、送钱寻亲、闹批斗会、闹神堂、闹逼婚，以及后来的瞒产、送粮、抓盗、追逃、进城等故事时，会自觉地把他放到解放、土改、人民公社等历史背景中分析。再如窦、曾两家的恩怨情仇，虽然写的是家长里短，杯水风波，但是这些小故事打上了时代烙印，彰显出历史意义。

小说中窦曾台这个小乡村的发展变化，正是我们党和国家在这个历史阶段发展变化的缩影。读者可以感悟到，这个小乡村的变化有发展、有停滞、有动荡，生活在这里的农民有快乐、有彷徨、有忧伤，他们的命运在某种程度上与国家命运联系在一起。

记者：您自己对这部小说最满意的地方是什么？

作者：书稿完成后，我回老家，摘取一些片段念给几个书中原型的老人听。他们说，“听你把书这么一念，我们这一生还真没白活，可惜书里的为香为斗二爹，还有你爹，走早了，要是活着，见了你娃儿的书，说不定死不了。”我从惊愕中回过味来，我的书，写了家乡父老跟着党建设社会主义新农村的艰难岁月，也许他人皆可忘却，但跟着共产党走过来的翻身农民，却是刻骨铭心的。我能尽微薄之力，记录并歌颂他们奋斗的历史，这是我最为满意的地方。

记者：现这部小说未来还有续集吗？

作者：我的写作计划是，截取1949年、1959年、1969年、1979年、1989年、1999年这六个极具代表性年份的橫断面。前三部已由天津人民出版社今年六月出版，第四部《地扒根》（1979）将由该社明年初出版。目前，我正在构思第五部，择时进入新的创作。如果能够如期完成，小说展现的这个乡村奋斗史将进一步延伸，走进我们每个人的生活。我期待读者及时给予支持，提出批评和建议。

记者：您是什么时候与文学结缘的，以前写过哪些文学作品？

作者：我出生于1951年，是读着毛泽东和鲁迅、高尓基、茅盾、柳青等的书长大的。14岁上初中一年级，担任校报编委时写作的第一篇散文，被老师列为范文，引发创作热情经久未衰。

1982年，我写作首篇短篇小说《无心的花》，寄给马识途老先生，受到赞赏鼓励，大连市《海燕》文学期刊发表了这篇小说和马老先生的回信，引领我走上了文学创作之路。此后，我发表了几十篇短篇小说散文等，后来分别结集出版。