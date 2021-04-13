为保障党史学习用书需求，郁南县新华书店这样做

为了营造浓厚的党史学习氛围，郁南县新华书店多措并举，将党史知识及学习用书送到党员干部及读者群众身边。

2月26日，郁南县召开了党史学习动员大会，为保障广大党员干部和群众学习党史的迫切需求，郁南县新华书店第一时间联络出版社及省新华发行集团，将学习用书调配至郁南，及时上架四本指定学习用书及相关参考书籍，向广大读者提供品种齐全、数量丰富的党史、党建用书。据了解，为了营造浓厚的党史学习氛围，县新华书店多措并举，将党史知识及学习用书送到党员干部及读者群众身边。

在郁南县新华书店购书中心首层及二楼，均别出心裁地用党史学习用书打造党建系列书展、书堆，通过造型展台，向广大读者宣传党建、党史知识及推荐相关读本，目前郁南县新华书店已经上架超过100个品种，2000册的党史学习用书在店陈列展示。

（一楼100周年系列图书主展台）

（二楼党政专柜展台之一）

为了更好地满足广大党员干部及群众的党史学习用书需求，郁南县新华书店充分发挥新华书店作为党的创新理论、重要文献等出版物发行主渠道、主阵地、主力军的优势，通过邮件、电话、上门等方式走基层、下乡村、进校园，走出店外在全县广泛开展学习用书征订服务，将百年党史系列读本送去一线。

据悉，郁南县新华书店将继续积极配合县委、县政府、宣传部、教育局及文广旅体等部门，通过形式多样的活动，进一步推广党史学习系列读本。同时与省新华发行集团同步开展“百种党史图书展销”“百店联展”“百场文化宣讲”“百场青少年阅读会”“百场流动售书”等“五个一百”系列活动，积极推动广大党员干部、群众及青少年学习党史知识，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

（党史学习主题活动）

目前，郁南县新华书店备有党政类图书5万多册，货源充足，接下来新华书店工作人员将进一步加强在全县15个镇的上门征订服务，让党史学习用书走进千家万户，通过学习党史，坚定文化自信。

通讯员：梁家炼

供图：郁南县新华书店