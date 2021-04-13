4月11日，艺道游学·中国南粤古驿道第四届少儿绘画大赛获奖优秀作品展暨颁奖仪式在江门开平举办，展览将展至5月21日。

南方网讯 4月11日，艺道游学·中国南粤古驿道第四届少儿绘画大赛获奖优秀作品展暨颁奖仪式在江门开平举办，展览将展至5月21日。

第四届艺道游学获奖优秀作品展暨颁奖仪式在开平举行

本次获奖优秀作品展展现了南粤古驿道及侨都开平风貌，画作表达了孩子们对古驿道的深刻理解与岭南文化的无穷魅力。本次展览内容还包括：第四届获奖优秀作品，第一、二批广东省历史文化游径的9条精选线路，广东省粤港澳大湾区文化遗产游径，华南抗日时期教育历史，开平红色文旅资源及开平文创产品等。

牌匾授予仪式

开幕式现场，广州美术学院南粤古驿道研究中心向开平市美术馆正式授予“艺道学堂”牌匾。本届大赛颁奖仪式也同期举行。

颁奖仪式①

颁奖仪式②

据悉，艺道游学第四届全省总决赛于2020年12月在开平举行，来自全省21个地级市的598组家庭共同领会“人文湾区·魅力侨都”的丰厚底蕴。据统计，2017年大赛举办至今，累计吸引98273名热爱绘画的少年儿童及57503组家庭参与其中，作品投稿量达174890幅，带动50万人次走进全省各古驿道及其沿途文旅目的地，线上传播累计超过1.1亿。南粤古驿道上的红色革命文化、非物质文化遗产、特色建筑文化与地域人文风情得到了有效传播，艺道游学的力量正不断推动艺术、文化、教育、旅游等领域的融合。

大赛组委会透露，2021年度，艺道游学新的一届赛事将以更加创新的方式开展，以更有趣、新潮和价值感为导向，深度挖掘南粤古驿道上的历史名城元素，为大学生提供参与平台，“以大带小”、“大小共创”的方式让“大小学生”联动参与，为丰富的历史文化资源开发出独特的、符合现代青少年热爱的、符合亲子共享的文化创意内容和产品，让新一届赛事焕发出“创新出圈”的活力。

广东省文化和旅游厅表示，南粤古驿道作为古代南北经济交流、文化传播的重要通道，是我省宝贵的历史文化资源，承载着广东历史文化发展的根脉和记忆。大赛通过少儿绘画大赛，让孩子们走进古驿道，体验古驿道文化的博大精深，推动南粤古驿道历史文化传承。