小米捐赠清华，鼓励前沿探索，促进人才发展

4月12日，小米捐赠清华大学仪式在北京小米科技园举行。

4月12日，小米捐赠清华大学仪式在北京小米科技园举行。此次捐赠，小米将在清华大学智能产业研究院(AIR)设立“小米人工智能创新研究基金”，旨在鼓励人工智能、机器人、医疗健康等前沿领域的创新科研，同时支持电子系、软件学院、自动化系、计算机系的学生实践课程建设，促进学生创新成长。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军，小米清华校友代表，以及清华大学校长邱勇等出席捐赠仪式。

雷军致辞

雷军首先对清华110周年校庆表示衷心祝贺。他说，清华是学子仰慕的高等学府，为各个领域培养了大批兴业英才，也有许多清华校友加入小米，对公司成长发挥了重要作用。雷军指出，小米历来非常重视与大学和科研院所的合作，此次捐赠是小米回馈社会的最新举措，也期待与清华大学一道，共同支持人工智能、机器人、智慧医疗等前沿领域的创新探索。他表示，在新十年开启之际，小米决心重新清零、重新开始、重新创业，并期待在这一过程中，得到清华大学在技术和人才方面更深入的支持。最后，他祝愿清华越来越好。

邱勇致辞

邱勇代表学校诚挚感谢小米对清华建设发展的支持，也向小米成立11周年表示衷心祝贺。他说，教育是长周期的过程，需要不断积淀文化底蕴，积累社会口碑。清华大学在继承百年传统的基础上，过去十年展现出蓬勃的朝气。作为率先启动综合改革的高校，清华一直在思考学生长远发展需要具备的能力与品质，着力培养其健全人格、宽厚基础、创新思维、全球视野和社会责任感。同时，学校推动创新教育及前沿探索，成立了多个新兴跨学科交叉研究中心，还主动请缨建设航空发动机研究院，在新时代深度参与创新驱动发展战略，为清华持续注入新活力。

邱勇认为，清华应该思考大学的重要职责及发展态势，从而更好地出发迈上新征程。他说，大学和企业是创新的双引擎，创新是大学必须承担的使命，而企业在其中发挥的作用也不可替代。邱勇希望清华能够和小米携手并进，同时再迈步，以宽广的胸怀、长远的追求，为自身发展、国家富强、社会进步做出更大贡献。

张亚勤、卢伟冰、叶航军发言

清华大学智能产业研究院院长张亚勤介绍了AIR的成立背景，希望在同仁的努力和小米的支持下，一道培养具备系统性思维的顶尖人才，打造核心平台型技术，让学校的基础研究和企业的技术应用共同推动第四次工业革命。小米集团合伙人、高级副总裁、1994级校友卢伟冰说，在“自强不息，厚德载物”校训的影响下，他选择为产业报国的使命不懈努力，也希望小米和清华能借此契机，开展全方位多层次深入交流，不负社会重托。小米集团技术委员会主席、1993级校友叶航军表示，清华的求学经历给他留下了三个烙印：严谨治学的精神，坚持运动的习惯，以及开放创新的心态。他期待母校发展蓬勃向上，也希望同心同力让中国技术力量在世界舞台上更加耀眼。

签署捐赠协议

仪式上，小米基金会秘书长魏来和清华大学教育基金会秘书长袁桅代表双方签署捐赠协议。

在小米工作的清华校友代表向母校送上礼物

近年来，有200余位优秀清华毕业生加入小米，为小米一往无前的创业十年注入了无限动力。时逢清华110周年校庆即将到来，在小米工作的清华校友们也自发行动起来，共同捐赠110台86寸超大屏电视，集体向母校送上一份生日礼物。

合影

小米集团合伙人、高级副总裁刘德，高级副总裁曾学忠校友，副总裁崔宝秋，副总裁高自光校友，以及清华大学副校长、教育基金会理事长杨斌等也出席了本次活动。

小米集团一直关注教育领域。2020年，小米公益基金会首次在高校设立奖学金和助学金，并选择清华大学作为首批受益高校之一，用于支持全校品学兼优和家境困难的学生。小米也将与清华以双导师模式联合培养博士后，促进科研人才的培养与发展。