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创新研学模式，谦百家学园力推自主学习

2021-04-12 15:59 来源：南方网
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　　近年来，中小学生研学旅行进入热潮，相关政策的出台也推动了各地研学的创新发展。研学旅行是综合实践育人的重要方式，有利于拓宽中小学生的视野，体验丰富多彩的生活，促进主动思考、动手创造，提升综合素养。4月10日，国际学校联展在广州举办，谦百家学园在展会上首次推出未来公民计划，备受家长的关注。

　　据了解，未来公民计划包含四个暑期研学项目，结合应用项目式学习和教育戏剧等方法，培养孩子自主学习、合作学习和解决现实问题的能力。四个暑期研学项目包括一片东方树叶的旅行、神奇的剧作家、看不见的摄影、女孩们的寻美之旅，面向4-17岁的学生，都是围绕PBL（Problem ?Based Learning，项目式学习）教学法展开，从解决实际问题出发，引导孩子在合作中思考、去寻找答案，最后展示自己的作品或成果。

　　一片东方树叶的旅行项目，以茶为线索，参与的学生需要帮助客栈老板解决经营难题，学习和融汇植物学、农业、历史、国际贸易、生活美学、艺术等多学科知识，探访文化古迹、工匠、商业场所、艺术家，互相协作，最终完成一项作品，提高孩子动手能力和解决问题的能力。

　　神奇的剧作家项目把阅读和教育戏剧结合起来，一本突然失去颜色的绘本等待孩子们来创造，草地、花田、寺庙、古城，都成为孩子们的课程，从中汲取不同的元素和色彩，培养孩子们的想象力和创造力，画出自己的故事。

　　未来社会需要什么样的人才，现在的孩子在10-20年后，能否担当大任？这是众多教育者和家长都非常关注的话题。谦百家学园CEO蒋磊说道：“我们认为，未来的孩子应当会玩，有创造力，能解决实际问题，身心健康，这样才能适应未来社会发展的需求。因此，我们推出了未来公民计划，通过暑期研学的形式，培养学生的多项能力。”

　　据悉，四个暑期研学项目将于今年7月中下旬至8月上旬出发，目的地均在云南大理，孩子们可以徒步苍山，穿越林海，漫步大理古城，体验大理的多彩多姿和深厚的文化底蕴。谦百家学园，自2020年10月在广州成立以来，一直服务于家庭的终身学习，通过各类素养项目，为家庭赋能，教会孩子学会方法，学会思考，协助家长转变教育观念，打造满足一家三代人成长、学习和交流的教育空间。

编辑： 罗予岐

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