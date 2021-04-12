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《荆棘鸟》长销不衰 被誉为澳大利亚版《飘》

2021-04-12 21:33 来源：南方网 杨智明
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《荆棘鸟》全新修订本（译林出版社出版供图）

　　南方网讯 (记者/杨智明)近日，由译林出版社出版的《荆棘鸟》全新修订本与读者见面。拥有独家版权的中文版由译林出版社出版，二十余年长销不衰。这次新版全面修订了译文，更加准确精炼并符合当下读者的语言习惯。更重要的是著名装帧设计家朱赢椿经过数月酝酿，加以全新设计，平装本上下分册，便于阅读和携带。

　　考琳·麦卡洛的《荆棘鸟》1977年初版问世即产生轰动效应，翻译成二十多国文字，全球销量逾三千万册，被广泛誉为“澳大利亚的《飘》”。

　　《荆棘鸟》以女主人公梅吉和神父拉尔夫的爱情纠葛为主线，描写了克利里一家三代人的故事，时间跨度长达半个多世纪。拉尔夫一心向往教会的权力，却爱上了克利里家的美丽少女梅吉。为了他追求的“上帝”，他抛弃了世俗的爱情，然而内心又极度矛盾和痛苦。以此为中心，克利里家族十余名成员的悲欢离合也得以展现。

　　考琳·麦卡洛(1937-2015)，出生于澳大利亚，从童年起便酷爱阅读，对文学和历史兴趣浓厚。因理科成绩优异，她选择了医学作为自己的职业。她曾先后在澳大利亚、英国和美国从事神经生理学研究，而在业余时间，她以写作自娱自乐。《荆棘鸟》的出版及畅销改变了她的人生。让她走上专职作家之路。此后，她写了大量作品，题材广泛，但没有一本再创《荆棘鸟》当初的神话。

　　曾胡是国内较早引介《荆棘鸟》翻译的译者之一。他的译文准确生动，流畅典雅，深受好评。

编辑： 张霜

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